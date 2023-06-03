03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
02.06.2023
В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
02.06.2023
Алексей Текслер обсудил новые направления сотрудничества с представителями Сбера
02.06.2023
ГРЦ Макеева подарил юным жителям Миасса один день в городе детства
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
29.05.2023
В выходные в Челябинскую область доставят великую святыню
10.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
04.05.2018
В Челябинске состоится Второй Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023