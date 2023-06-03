Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке

В субботу, третьего июня, в девять часов утра в Свято-Симеоновский собор Челябинска привезут ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибудет на Южный Урал накануне великого празднику – дня Святой Троицы. Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В Челябинской епархии напомнили, что в целях безопасноти в субботу с семи часов утра и до 20 часов вечера будет будет закрыто движение транспорта по улице Работниц, на участке от Свердловского проспекта до Каслинской, и по улице Кыштымской, на участке от Калинина до Работниц. Тем, кто планирует приехать в храм в этот день, надо продумать маршрут своей поездки заранее с учетом этой информации. Кафедральный собор расположен по адресу: Челябинск, ул. Кыштымская, 32.

Торжественная встреча мощей начнется в девять часов тура, затем святыню занесут в храм и начнется Божественная литургия.

В 11 часов 30 минут - начало молебна о Победе.

Ковчег со святыми мощами будет находиться в Челябинской области два дня. В праздник Святой Троицы, четвертого июня, поклониться святыне можно будет в одном из старейших храмов Челябинской епархии – соборе Святой Троицы города Троицка (ул. Красногвардейская, 1). Святыню доставят к девяти часам утра и находиться в храме она будет до 19 часов. Литургию также возглавит митрополит Алексий (троицкая епархия находится под временным управлением владыки).

Напомним, акция «Всероссийский молебен о Победе» началась на Поклонной горе в Москве шестого мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Святыня побывает в 100 городах Российской Федерации (во всех регионах). Всюду перед ней будут совершаться торжественные богослужения, а верующие получат возможность поклониться мощам угодника Божия. Принесение мощей великомученика Георгия завершится в конце сентября.