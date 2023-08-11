В пятницу, 11 августа, православные верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца. В нашей стране сильно почитают святителя Николая. К нему обращаются в любых житейских нуждах.

Святителю Николаю посвящены два основных праздника - 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар). Существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения был возрожден не так давно – в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

«Это «тихий» праздник, не настолько известный, как 19 декабря или 22 мая. Его признавали издавна только на Руси. Другие Поместные Церкви не отмечали приход в мир угодника Божия, поэтому и в России по указу Екатерины II празднование отменили», - пояснили в Челябинской епархии.

В 2004 году Святейший Патриарх Алексий II благословил отмечать Рождество святителя Николая по желанию настоятелей храмов. Желание у многих было, и постепенно в церковной традиции закрепился ещё один день прославления любимого святого.

В Рождество Николая Чудотворца 11 августа в храмах проходят торжественные богослужения, в этот день верующие заказывают молебны за здравие.