Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль

Верующим из села Теренкуль (Красноармейский район, Челябинская область) возвратили здание старинной церкви - храм Сошествия Святого Духа на апостолов, котором более 70 лет располагался дом культуры, сообщает Челябинская епархия.

Решающую роль в этом деле сыграла община челябинского храма мученика Иоанна Воина. С 2019 года этому приходу было поручено шефство над деревенской церковью.

Челябинцы стали приезжать, совершать богослужения. Настоятель, иерей Павел Курбатов, наладил добрые отношения с коллективом дома культуры и помог с переездом в другое помещение. Параллельно верующие занимались оформлением здания в собственность прихода.

«Это процесс длился несколько лет и вот, наконец, были подписаны и выданы все официальные документы. Духосошествиеский храм в селе Теренкуль уже полностью передан из собственности сельского Дома культуры в собственность храма Иоанна Воина», - рассказали в храме.

На днях в храме состоялось первое отец Павел совершил в храме молебен. Вчера, 29 июня, в храме прошел молебен. Богослужение стало первым после завершения юридической процедуры.

После молебна верующие собрались за общим столом, и старожилы делились воспоминаниями о том, как в 1953 году храм переоборудовали под клуб.

Сегодня в храме уже начались отделочные работы. Прихожане мечтают возвратить зданию церковный вид. Одновременно занимаются сбором документов о прошлом села и храма, планируют издать книгу по истории Теренкуля. в храме