31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
31.08.2023
На Таганае в завершающий день лета выпал снег
31.08.2023
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
31.08.2023
Над Брянском сбиты три беспилотника с помощью антидронового ружья и специального карабина
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
25.08.2023
Челябинский «Город N» поборется за выход в полуфинал Высшей лиги КВН
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
07.06.2023
Челябинцев приглашают увидеть будущих звезд КВНа
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023