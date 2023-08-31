Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы

Челябинская команда веселых и находчивых «Город N» выступила в Кубке мэра Москвы, по итогам которого определился окончательный список полуфиналистов Высшей лиги КВН-2023.

«Город N» в игре на столичной сцене 29 августа принял участие в двух конкурсах. Первой частью Кубка стала «Дуэль», где челябинцы соревновались в конкурсе «Фристайл» со сборной поселка А из Мурманской области и удивляли членов жюри пародией на соперников, уральским рэпом и автомобилем на сцене. Этот этап был пройден успешно.

Второй конкурс - «Экспериментальный биатлон» - у команды «Город N» не задался с самого начала.

Посмотреть на своих земляков и узнать результаты игры южноуральцы смогут совсем скоро: игру покажут в эфире Первого канала уже в эту субботу, второго сентября.