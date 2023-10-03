Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО

Председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области, ветеран СОБР Антон Николаев совместно с сотрудниками ведомства передал гуманитарную помощь военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции на территории Луганской Народной республики.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, на передовую гуманитарная помощь была передана в рамках акции «Своих не бросаем». Росгвардейцы собрали для бойцов зимнюю одежду, термобелье, маскировочные сети, приспособления для квадрокоптеров, медикаменты, газовые баллоны и продукты питания.

В ответ бойцы записали видеообращение, поблагодарив ветеранов, личный состав Росгвардии и всех, кто собирал гуманитарную помощь, за заботу и поддержку.

«Слова поддержки, что идут с родной земли, очень важны для нас. В душе становится теплее и на сердце легче от той мысли, что вы нас не забываете. Мы благодарим вас за радостный момент, что навсегда останется в нашей памяти», – поделился эмоциями один из участников СВО.