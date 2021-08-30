Ветераны Еткульского района подвели итоги работы и избрали новый состав Совета ветеранов и его президиум

ХIХ отчётно-выборная конференция ветеранов Еткульского муниципального района (Челябинская область) заслушала отчёты, выбрала новый состав районного Совета ветеранов и делегатов на областную отчётно-выборную конференцию.

В работе конференции приняли участие глава района Юрий Кузьменков, председатель районного Совета депутатов Наталья Васильева, главы сельских поселений, представители областного Совета ветеранов: председатель медицинской комиссии Ирина Огошкова и председатель социально-бытовой комиссии Ольга Кожевникова, а также другие официальные лица.

Перед началом работы конференции присутствующие почтили минутой молчания ушедших активистов ветеранской организации.

С отчетным докладом о проделанной за четыре года работе выступила председатель районного Совета ветеранов Вера Иванчикова. В своем выступлении она раскрыла направления деятельности ветеранских организаций района и сельских поселений – это поддержка ветеранов, медицинское обслуживание в отдаленных населенных пунктах, проведение военно-патриотической работы с молодежью, привлечение широкого круга людей пенсионного возраста к занятиям физической культурой и спортом, организация массовых мероприятий для ветеранов и соревнования между первичными ветеранскими организациями, чествование долгожителей.

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Вера Иванчикова отметила активное участие ветеранов в общественной, политической, культурной и социальной жизни района. Ни одно мероприятие не проходит без участия ветеранских объединений.

За отчётный период проведено четыре выездных расширенных заседания президиума в Новобатуринской, Еманжелинской, Коелгинской и Селезянской ветеранских организациях, где обсуждались вопросы совместной работы с главами поселений, учреждениями культуры, образования. Проведено четыре пленума, шесть семинаров и 34 заседания президиума. Были и выездные мероприятия в школы, дошкольные учреждения, музеи, школы искусств, библиотеки, дома культуры, храмы, предприятия. Провели выездное заседание областного Совета ветеранов на территории района, принимали в Еткуле председателей городских и районных Советов ветеранов области.

Все эти годы районный Совет ветеранов твёрдо поддерживает важнейший принцип деятельности взаимодействия с властью: главой района, главами поселений, Собранием депутатов района и Советами депутатов сельских поселений.

В ветеранских Советах сформировалось глубокое понимание того, что территориальная, первичная организации являются основой ветеранского движения в поселениях. Никто лучше первичной организации не может знать нужды, заботы и чаяния людей пожилого возраста, вовремя прийти на помощь ветерану, пенсионеру, найти пути привлечения его к общественно полезной деятельности.

Выступившие на конференции председатели и представители ветеранских организаций доложили делегатам о работе, которая ведётся в их организациях: о совместной работе ветеранских организаций с органами местного самоуправления, улучшение условий жизни, медицинского обслуживания ветеранов и пенсионеров.

Участников конференции поприветствовал и поблагодарил за работу глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

«Спасибо вам за активную позицию и энергичную работу, которая задаёт вектор развития нашему району, – отметил Юрий Владимирович. – Мы понимаем важность и необходимость совета ветеранов и всегда будем прислушиваться к вашему мнению, оказывать всемерную поддержку вашим идеям и предложениям».

Высокую оценку работе совета ветеранов дала и председатель Собрания депутатов района Наталья Васильева. Она поблагодарила представителей старшего поколения за плодотворную общественную деятельность на благо Еткульского района.

Двадцать активистов ветеранской организации получили премии, грамоты, благодарности от Законодательного Собрания Челябинской области, главы Еткульского района, областного Совета ветеранов, Собрания депутатов района, районного Совета ветеранов.

Участники конференции выбрали делегатов на отчетно-выборную конференцию районного совета ветеранов, новый состав Еткульского совета ветеранов, членов президиума, утвердили председателей комиссий совета ветеранов. Председателем районного совета ветеранов на новый срок вновь избрана Вера Иванчикова.

«Все вопросы повестки отчетно-выборной конференции районного совета ветеранов мы успешно рассмотрели, приняли по ним соответствующие решения. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении районного мероприятия. Новому составу пожелаю плодотворной работы в решении жизненно важных вопросов ветеранов района», - подвела итог Вера Алексеевна.