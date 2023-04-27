Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая

С 29 апреля по 31 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в пригородных поездах.

Как уточняет пресс-служба Свердловской пригородной компании, бесплатный проезд будет предоставляться тем, кто ранее отказался от пакета социальных услуг.

Акция действует на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и ХМАО-Югры.

Оформить бесплатный билет можно во всех пригородных кассах и поездах. Кассиру нужно будет предъявить: документ, удостоверяющий личность (паспорт), удостоверение участника Великой Отечественной войны или удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»

С одним участником или инвалидом войны сможет ехать бесплатно только один сопровождающий.

Напомним, инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут ездить бесплатно в пригородных поездах, если они выбрали данную социальную услугу по федеральной льготе.

Напомним, в Челябинской области с шестого по 10 мая 2023 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно ездить во всех пригородных поездах, в том числе скоростном поезде «Ласточка», а также в городских автобусах.