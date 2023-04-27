27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
26.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+)
26.04.2023
В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов
26.04.2023
В Еткуле провели районный форум «Я - волонтёр»
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
13.04.2017
Ветераны войны в Челябинской области смогут бесплатно ездить на междугородних автобусах с 6 по 10 мая
15.04.2016
В Магнитогорске открывается садовый сезон
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023