Вице-губернатор Анатолий Векшин справился с ковидом, глава Магнитогорска готовится выйти на работу

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин справился с коронавирусной инфекцией Covid-19 и по выздоровлению выписан из больницы домой.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Напомним, Анатолий Векшин был госпитализирован в областную больницу №3 (больницу скорой помощи) в начале октября. У него было выявлено 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония.

«После двух недель лечения в больнице наконец-то дома», - сообщил Анатолий Векшин.

Вице-губернатор на собственном опыте ощутил разницу между острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией. «Честно говоря, всегда считал себя здоровым человеком, на больничной койке оказался впервые. Но всю тяжесть течения инфекции ощутил», - поделился Анатолий Векшин.

Он призвал южноуральцев беречь себя и друг друга, врачей и стараться соблюдать простые правила профилактики. «Ведь кому-то это спасёт жизнь», - подчеркнул Анатолий Векшин и поблагодарил врачей, медицинских сестер и санитарок ОКБ№3 за профессионализм и заботу.

Еще один вице-губернатор, у которого был выявлен ковид, Вадим Евдокимов, сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что он уже выздоровел и чувствует себя хорошо.

К выходу на работу готовится и глава Магнитогорска Сергей Бердников, у которого также подтвердили коронавирус. Но ему повезло больше. Болезнь протекала легко, и он лечился дома. «Сергей Бердников, несмотря на COVID-19, продолжает работать дистанционно, - отметили в городской администрации. - Сергей Николаевич в ближайшее время готов приступить к своим рабочим обязанностям очно».

Сразу после выхода на работу глава намерен провести большую инспекцию, проконтролировать подготовку города к зиме, а также выполнение сроков работ по благоустройству.