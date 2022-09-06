Текслер добавил новые обязанности шести своим заместителям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил полномочия шести своих заместителей, обязанности еще шести замов остались неизменными.

Соответствующее постановление подписал глава региона. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Текслер внес изменения в постановление «О распределении обязанностей между заместителями губернатора Челябинской области», которое было утверждено первого августа 2022 года. Полномочия заместителей губернатора пересматривались и в июле 2022 года.

Новые обязанности добавились у первого вице-губернатора Ирины Гехт и пяти заместителей губернатора: Вадима Евдокимова, Егора Ковальчука, Александра Козлова, Сергея Сушкова и Сергея Шаля.

«Обеспечивает реализацию инновационных, наукоемких и высокотехнологичных проектов на территории региона по координируемым направлениям деятельности», - добавлено в полномочия каждого из них.

Изменения не коснулись одного первого заместителя Виктора Мамина и четырех замов губернатора – Анатолия Векшина, Станислава Мошарова, Алексея Фартыгина, Александра Богашова.

Напомним, у губернатора Алексея Текслера (назначен врио губернатора 19 марта 2019 года, избран главой региона восьмого сентября 2019 года) на сегодня 12 заместителей. Из них два первых зама (Виктор Мамин назначен в апреле 2019 года и Ирина Гехт) и 10 заместителей, один из которых работает на общественных началах.

Посты вице-губернаторов занимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 года), Егор Ковальчук (с сентября 2019 года), Вадим Евдокимов (с июня 2010 года), 52-летний Сергей Сушков (с ноября 2017 года), 54-летний Станислав Мошаров (с октября 2019 года), 54-летний Сергей Шаль (с января 2015 года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с декабря 2019 года и по июль 2022 года также возглавлял министерство имущества региона), Александр Козлов (с сентября 2021 года) и Алексей Фартыгин (с января 2022 года).

На общественных началах работает замом губернатора 59-летний глава Магнитогорска Сергей Бердников.