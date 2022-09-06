06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
06.09.2022
Деревья «Зигальги» стали светиться в темноте
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
Текслер добавил новые обязанности шести своим заместителям
06.09.2022
Текслер предложил провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма
02.09.2022
У губернатора и главы Кунашакского района не совпадают взгляды на строящиеся объекты
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
01.09.2022
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022