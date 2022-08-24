В один день Алексей Текслер посетил храм в Булзях, а его зам – три храма

Губернатор Алексей Текслер в ходе своего рабочего визита в Каслинский район во вторник, 23 августа, посетил действующий храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Булзи. В этот же день его заместитель Анатолий Векшин в этот же день побывал в строящемся храме в Пласте и двух храмах Нагайбакского района.

«Очень понравилось село Булзи Каслинского района. Спокойное, уютное место. А ещё здесь удивительные люди. И старинная церковь, которую они восстанавливают собственными силами», - поделился глава региона впечатлениями от поездки на своей официальной странице в соцсетях.

Как сообщили в Челябинской епархии, старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы (19 века) восстанавливает монашеская община во главе с монахиней Феодосией (Новгородцевой).

Как объяснила главе региона монахиня, Покровский храм считается летним. Дровами большое здание не протопить и с наступлением холодов богослужения в нём заканчиваются.

Монашеская община не попадает в областную программу газификации (она рассчитана только на частные домовладения). Сёстры планировали собрать необходимые средства на покупку необходимого оборудования, чтобы в следующем году провести газ к храму.

Губернатор заверил матушку Феодосию, что поможет решить вопросы с отоплением гораздо быстрей.

«Алексей Леонидович дал распоряжение составить смету всего, что нужно для газификации нашего храма, с тем, чтобы уже в этом году, нынешней зимой мы в нём служили», – рассказала монахиня Феодосия (Новгородцева).

Как пояснили в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер по итогам визита в Булзи поручил сделать дорогу к Покровской церкви и парковку.

Губернатор также посетил территорию епархиального детского лагеря «Наследник», который располагается вблизи храма. Всё лето здесь отдыхали челябинские подростки.

Кроме того, на встрече в селе Булзи иерей Павел Беспалов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери в Снежинске, рассказал главе региона о ходе строительства церкви в городе.

Также во вторник, 23 августа, в храмах региона побывал и заместитель губернатора Анатолий Векшин. Он вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием, епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Зосимой посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Фершампенуаз.

Затем делегация посетила храм священномученика Дионисия Ареопагита в селе Париж, возведенный пять лет назад. «Гости приложились к святыням храма – частицам мощей святителя Николая Чудотворца и священномученика Дионисия Ареопагита. Также они встретились с уроженкой села Еленой Васильевой, попечением которой был построен парижский храм», - рассказали в Челябинской епархии.

Алексей Векшин и митрополит Алексий побывали в строящемся храме святой великомученицы Варвары в Пласте. Церковь в честь святой покровительницы горняков возводят попечением президенты группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова, рассказали в епархии.

Возведение храма началось летом 2019 года. В декабре 2021-го освятили купола и кресты. Храм возвышается над городом на 65 метров. Одновременно молиться в нём смогут до 500 человек.

В настоящее время строительные работы завершены, ведется отделка здания. Регулярные богослужения пока не совершаются, сейчас мастера расписывают храм изнутри.