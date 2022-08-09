Заместители Текслера получили новые руководящие посты

В Челябинском региональном отделении «Единой России», которое возглавляет губернатор Алексей Текслер, избрали девять председателей комиссий по ключевым направлениям партийной деятельности. Избранные руководители стали заместителями секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия». Часть высших партийных постов досталась подчиненным главы региона.

Соответствующие решения приняты на заседании президиума областного отделения партии, состоявшегося накануне.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт возглавит комиссию по партийным проектам. Заместитель главы региона Анатолий Векшин единогласно избран председателем комиссии по организации и проведению избирательных кампаний, вице-губернатор Станислав Мошаров – председателем комиссии по взаимодействию с общественными объединениями и работе с молодёжью.

Советник губернатора, экс-спикер Законодательного собрания региона Владимир Мякуш будет руководить комиссией по партийному строительству.

Действующий спикер регионального парламента Александр Лазарев назначен председателем комиссии по взаимодействию с депутатскими объединениями «Единой России».

Генеральный директор АО «Областное телевидение» и директор АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области», вице-спикер Заксобрания региона Олег Гербер возглавил комиссию по агитационно-информационной работе, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Челябинской области Марина Поддубная - по работе с обращениями граждан, руководитель регионального исполкома единороссов, депутат ЗСО Денис Моисеев - по мобилизационной работе, Вадим Воробей - по работе со сторонниками партии.