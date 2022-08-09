09.08.2022
Объем вкладов жителей Уральского федерального округа за год вырос на 50 миллиардов рублей
09.08.2022
Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
09.08.2022
На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования
09.08.2022
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути
09.08.2022
«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области
Заместители Текслера получили новые руководящие посты
09.06.2022
Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс
09.06.2022
Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса
19.05.2021
В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
24.12.2020
Текслер планирует возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022