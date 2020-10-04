Вице-губернатор Челябинской области госпитализирован с ковидом

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин госпитализирован в областную больницу Челябинская с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом он сам написал на своей странице в соцсетях.

«Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония», - пишет Анатолий Векшин и благодарит врачей областной клинической больницы №3 (Больницы скорой помощи) за их труд и заботу.

Вице-губернатор на собственном опыте ощутил разницу между острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией и с полным правом может утверждать, что между ними огромная разница. По его словам, ковид – очень серьезная болезнь.

Но, к сожалению, пока еще немало южноуральцев не верят в опасность коронавируса и не соблюдают элементарных санитарно-эпидемиологических требований.

«Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте", - призывает жителей Анатолий Векшин и желает всем южноуральцам не оказаться на его месте.

Бывалый ковидный пациент, директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский, который уже более двух недель борется в больнице с коронавирусом, дает совет "новичкам": «Очень важно дышать, лёжа на животе, положив подушку, одеяло и пододеяльник, свёрнутые под грудь, таз и колени. Это очень важная практика, которой все пренебрегают».

Напомним, ранее первый заместитель губернатора Виктор Мамин перешел на дистанционную работу в связи с выявлением случая коронавирусной инфекции Covid-19 в его семье.

По состоянию на четвертое октября в регионе подтверждено 16 тысяч 106 случаев коронавируса, в больницах продолжает лечение 3589 пациентов с ковидом, умерло 502 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 132 – непосредственно от ковидной пневмонии.