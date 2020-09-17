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Первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин перешел на дистант

Общество
Сегодня, 15:40
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Автор: 
Любовь Юрина

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин перешел на дистанционную работу в связи с выявлением случая коронавирусной инфекции Covid-19 в его семье.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации губернатора, у супруги Виктора Мамина подтверждена коронавирусная инфекция. Она госпитализирована.

Виктор Мамин и его сын-второклассник сдали анализы на ковид. Результаты отрицательные. Но первый вице-губернатор пока работает в дистанционном режиме.

Напомним, в начале сентября в гимназии, где учится сын Виктора Мамина и Алексея Текслера был зафиксирован случай коронавируса. Класс отправлен на карантин.

Ранее дистанционно работал вице-губернатор Анатолий Векшин. В апреле вынужден был самоизолироваться в собственном рабочем кабинете губернатор Алексей Текслер в связи с выявлением коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

В мае с подозрением на пневмонию был госпитализирован министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. В июне инфекция выявлена в двух структурных подразделениях областных органов власти - ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственного минстрою, и в управлении по внутренней политике областного правительства, в августе – в министерстве экологии, в сентябре – в минфине и минсельхозе.

Алексей Текслер практически почти все совещания и встречи с подчиненными и главами проводит в режиме ВКС. При этом глава региона стал выезжать с большими инспекционными поездками в муниципалитеты, соблюдая при этом все меры безопасности. В кабинет к губернатору никто не заходит без маски и сам он четко соблюдает масочный режим.

По состоянию на 17 сентября в регионе подтверждено 15 тысяч 691 случай коронавируса, в больницах продолжает лечение 2900 пациентов с ковидом, умерло 436 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 114 – непосредственно от ковидной пневмонии.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Виктор Мамин
Алексей Текслер
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