Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров госпитализирован в Подмосковье с коронавирусной инфекцией Covid-19. У него поражено 25% легких. Ранее переболела его мама.

Об этом вице-спикер написал на своей странице в социальных сетях и пообещал вести дневник.

«Все началось 13 июля. Моя мама, гостившая у нас на Южном Урале и спасавшаяся от московской эпидемии, вдруг засобиралась домой. На самолетах ей летать нельзя, и я взял краткосрочный отпуск, чтобы отвезти ее домой на машине», - рассказывает Константин Захаров.

По дороге он с мамой практически нигде не останавливался, лишь заезжали на АЗС, чтобы заправиться и перекусить.

«На половине пути у мамы поднялась температура, появился стоматит», - делится дальше вице-спикер. По приезду на место вызвали неотложку, отправили на обследование в Раменскую больницу. В результате выявили у мамы двустороннюю пневмонию, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции. Мама была госпитализирована, а вице-спикер отправлен на самоизоляцию. «Маму врачи поставили на ноги за 10 дней», - уточнил Захаров.

А накануне у него самого появилась температура, сухой кашель. Обследование выявило COVID-19 и 25% поражения легких. Вице-спикера госпитализировали в ковидный госпиталь Подмосковья.

«С сегодняшнего дня буду вести дневник. Берегите здоровье! Вирус никуда не делся», - обратился к землякам Константин Захаров.

Напомним, в начале июля два депутата Законодательного собрания Челябинской области вынуждены были уйти на двухнедельную самоизоляцию после посещения администрации Миасса, где были выявлены случаи ковида. Но тогда все обошлось благополучно. Результат на ковид оказался отрицательным.