Два депутата ЗСО Челябинской области самоизолировались на две недели

Два депутата Законодательного собрания Челябинской области - Александр Мотовилов и Александр Журавлев – вынуждены были сдать тест на коронавирус и самоизолироваться после посещения администрации Миасса, где были выявлены случаи ковида.

Напомним, в мэрии Миасса у трёх сотрудников диагностирована вирусная пневмония (по результатам компьютерной томографии. У них взяты анализы на COVID-19 взяты. Еще у нескольких сотрудников поднялась температура.

Александр Мотовилов и Александр Журавлев на прошлой неделе посещали администрацию Миасса и поэтому сразу после появления информации о выявленных случаях заболевания они сдали анализ на коронавирус.

«Я сдал анализ на Covid-19 на прошлой неделе, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Александр Мотовилов. – Анализ сдал и Александр Журавлев. У него также отрицательный результат. Но пока сидим дома». Оба депутата чувствуют себя хорошо.

Парламентариям рекомендовано провести 14 дней на самоизоляции. Они намерены сдать повторный анализ на коронавирус на 10 день с момента контакта (как это и предписано надзорным ведомством).

В Законодательном собрании никого на самоизоляцию не отправляли и не тестировали. В этом нет необходимости, пояснили в ЗСО. Оба депутата крайний раз были в здании парламента 25 июня (в тот день было очередное заседание Заксобрания).