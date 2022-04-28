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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.04.2022

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
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Фото: Ростелеком

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

Майские длинные уикенды дарят людям возможность собраться всей семьей. Дети предвкушают близкие летние каникулы, родители репетируют отпуск, а бабушки и дедушки открывают дачный сезон. И все поколения вместе отмечают самый важный праздник - День Победы. Видеосервис Wink делает свой киновклад в эти долгожданные выходные и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров.

Детская территория

Дружба спасет мир

Wink всегда готов порадовать своих юных зрителей. На длинных майских праздниках будет, что посмотреть в Wink.

Подготовиться к майским каникулам поможет продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы - монстры 2» (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей. Мультфильм будет со-эксклюзивно доступен в подписке Wink с 29 апреля.

Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм «Финник» (6+, с 28 апреля) от создателей «Смешариков». Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удается с ним подружиться - вместе они раскрывают главную городскую тайну. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

«Ая и ведьма» (6+, с 1 мая) - это работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. Десятилетняя Ая растет в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Ее мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом - говорящий кот Томас.

Еще одна история о необычной дружбе ждет юных зрителей в мультике «Мальчик-дельфин» (6+, с 9 мая). Дельфиненок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу. Смогут ли друзья выстоять в этой борьбе?

«Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды» (6+) - мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой - малыш Спарк - оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды - загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными. Эта история будет доступна со-эксклюзивно в подписке Wink с 28 мая.

Есть в детской подборке Wink и игровое кино - вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну - комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сестры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно. Роли родителей сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).

Взрослые любят разные жанры

Грядки в порядке

Традиционно в первомай открывается дачный сезон. И если дачный день - это заботы и хлопоты, то дачный вечер - время хорошего легкого кино. Вот что предлагает Wink.

Криминальный комедийный сериал «И снова здравствуйте!» (16+, с 30 апреля) - прекрасный вариант для того, чтобы расслабиться, наблюдая за приключениями неубиваемого (в буквальном смысле) бандита Бориса. Герой завязывает с разборками, открывает кондитерскую, но внезапно становится жертвой киллера. Правда, в морге Борис очнется и захочет найти обидчиков. За десять серий приходить в себя в этом месте герою придется не раз, поскольку враги не оставят попыток довести покушение до успеха.

Любителям стильных детективов предназначен «Дьяволик» (18+, с 1 мая) - киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника. Полиция готовит ловушку - наверняка новым объектом интереса знаменитого гангстера станет уникальный розовый бриллиант, но кто в итоге окажется победителем?

«Наемник» (18+) с Крисом Пайном - для фанатов боевиков. После ранений герой уволен из армии и не может найти себя в мирной жизни. При первой же возможности он оказывается в частной военной компании. Честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их «работы». Фильм будет доступен со-эксклюзивно в подписке c 5 мая.

Ко Дню Победы

К празднику 9 мая Wink представляет две премьеры - продолжение нашумевшего сериала и казахский фильм о войне.

«СМЕРШ: Продолжение» (16+, с 4 мая) - новый сезон шпионского боевика, который уже высоко оценили зрители. Wink покажет все 12 серий до телевизионной премьеры на канале «РЕН ТВ». В главных ролях снялись Игорь Петренко, Владимир Котлярский и Олег Фомин. В продолжении - новые эпизоды напряженного противостояния контрразведчиков СССР и секретной службы Третьего Рейха.

Снятый казахскими кинематографистами фильм «Лето 1941 года» (16+, с 7 мая) основан на реальной биографии ученого, писателя и общественного деятеля Ади Шарипова. Взвод молодого лейтенанта Шарипова прикрывает отход штаба полка, но фашисты загоняют его в болото, и красноармейцы оказываются в тылу врага. Более 28 месяцев Ади был партизаном в белорусских лесах, где стал известен как Саша Казах.

Давайте уже после майских

На период после майских праздников Wink подготовил премьеры в самых разных жанрах.

«Добро пожаловать в семью» (16+, с 12 мая) - уморительная авторитетная комедия. Саша с первого взгляда влюбляется в Миру. Он не знает, что Мира - любимая дочь крестного отца местной мафии Леонида Ивановича. Теперь Саше любой ценой надо сохранить любовь и… жизнь.

К российской комедии «Родители строгого режима» (12+, с 15 мая) сразу было приковано повышенное внимание, поскольку в ней снялись Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян. И кому снимать комедию поколений, как не внуку (настоящему) Алисы Бруновны - Никите Владимирову. Сыну героев картины 38 лет, и он глава города. Родители недовольны чадом и запирают его на перевоспитание несмотря на высокий пост.

Французско-канадская музыкальная мелодрама «Голос любви» (12+, с 16 мая) снята по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион. Фильм рассказывает о том, как скромная провинциалка с уникальным голосом шла к самым знаменитым сценам мира. Мешает или помогает любовь добиться успеха?

«Обратимая реальность» (12+, с 19 мая) - российский фантастический триллер. Компания «Новая жизнь» помогает в виртуальных приключениях исполнить любые мечты клиентов, например, провести самое романтическое свидание в мире. Но однажды в приключения врываются страхи и комплексы заказчиков, превращая развлечения в параноидальные кошмары. Под подозрением анонимные антивирты, которые хотят вернуть людей в реальный мир. С ними призван разобраться оперативник виртуальной полиции.

Острых впечатлений добавит концептуальный скандинавский хоррор «Скрежет» (16+, с 26 мая), в центре которого - юная спортсменка Тинья и ее дом, усилиями мамы-блогера превращенный в уютное семейное гнездо с элементами реалити-шоу. Но в это гнездо Тарья приносит найденное в лесу птичье яйцо, и жизнь всех героев начинает меняться.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области

27.04.2022 11:29

«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG

27.04.2022 11:28

Челябинских любителей баскетбола приглашают сыграть в формате 3х3

27.04.2022 11:18

Вслед за Польшей без российского газа может остаться и Болгария

27.04.2022 11:03

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения

27.04.2022 10:57

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

27.04.2022 10:53

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

27.04.2022 10:31

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

27.04.2022 10:28

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

27.04.2022 10:00

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы

26.04.2022 21:40

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

26.04.2022 21:02

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022 20:55

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

26.04.2022 20:39

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

26.04.2022 20:29

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

26.04.2022 20:23

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

26.04.2022 19:10

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект

26.04.2022 17:43

В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

26.04.2022 17:31

Якушев рассказал о мерах поддержки жителей УрФО в условиях санкций

26.04.2022 17:06

Полпред в УрФО – о ценах на продукты питания в регионах округа

26.04.2022 17:01

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике объявлен «красный» уровень террористической опасности

26.04.2022 16:49

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022 16:30

ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

26.04.2022 16:24

Чудеса хирургии: урологи ЧОКБ освоили гибридные операции

26.04.2022 16:15

Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО

26.04.2022 16:03

Киев получил добро от Запада на удары по территории России

26.04.2022 15:40

Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Адаму Делимханову

26.04.2022 15:16

ММК создает систему контроля источников выбросов

26.04.2022 14:54

В Челябинске грабитель попал под машину

26.04.2022 14:53

В горсовете Кременной произошел теракт

26.04.2022 14:45

В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку

26.04.2022 14:38

Доктор Женя передал спецкору «Урал-пресс-информа» гуманитарный груз для жителей ЛНР

26.04.2022 14:38

В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

26.04.2022 14:16

Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

26.04.2022 14:12

Челябинский министр вошла в состав Экспертного совета при комитете Госдумы

26.04.2022 14:08

На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»

26.04.2022 13:41

За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо

26.04.2022 13:39

Поисковая экспедиция южноуральских судебных приставов обнаружила останки 17 бойцов Красной Армии

26.04.2022 13:09

Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции

26.04.2022 12:59

Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР

26.04.2022 12:52

Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене

26.04.2022 12:35

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»

26.04.2022 12:33

На улице Свободы в Челябинске при восстановлении тротуара вырубят липы

26.04.2022 12:26

В Челябинске спасли большую поганку, спрятавшуюся под балконом

26.04.2022 12:18

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров

26.04.2022 11:54

В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

26.04.2022 11:53

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым

26.04.2022 11:50

В Челябинске военный осужден за нападение на полицейского

26.04.2022 11:49

Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники

26.04.2022 11:49

УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду

26.04.2022 11:19

На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами

26.04.2022 11:15

«Музей танца» Челябинского института культуры станцует… в музее

26.04.2022 10:59

В отношении пьяного стрелка из Златоуста возбуждено уголовное дело

26.04.2022 10:40

Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»

26.04.2022 10:37

«Динамо-Уралочка» громит соперниц на юниорском первенстве России

26.04.2022 10:21

«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы

26.04.2022 10:20

Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом 

26.04.2022 10:19

Президент подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»