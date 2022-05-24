Виктор Олерский: «ВодоходЪ» ждет хороший сезон!

Спрос на речные круизы в этом году будет весьма высок, уверен председатель совета директоров компании Виктор Александрович Олерский.

В конце второго весеннего месяца компания «ВодоходЪ» отпраздновала открытие навигационного сезона в девятнадцатый раз. Виктор Олерский, который является председателем совета директоров, ожидает, что в этом году компания превзойдет успехи прошлых лет. Туристическая индустрия, говорит он , уже несколько лет испытывает спад в связи с ограничениями, введенными на зарубежные поездки вследствие пандемии, поэтому компании, предлагающие туристические услуги, ищут новые пути развития, доступные широкому кругу. И находят их: на обширных речных просторах России.

Уже в этом году запрос на речные круизы среди соотечественников вырос примерно на 15 процентов. Исходя из этого, эксперты полагают, что в течение навигации-2022 осуществить мечты о водном отдыхе сможет около полумиллиона человек. Господин Олерский соглашается с таким прогнозом, попутно отмечая, что «ВодоходЪ» рассчитывает предоставить услуги отдыха высокого качества для большого числа клиентов: 102 тысячи человек, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

При имеющихся возможностях, говорит бизнесмен, ситуация на рынке речных круизов далека от того, чтобы считать эту туристическую нишу заполненной. Доля наших сограждан, которые выбирают отдых на воде и отправляются в путешествия по русским рекам, составляет всего 5% от общего внутреннего потока туристов. Главной причиной Виктор Олерский считает слабую осведомленность россиян о возможности такого отдыха. Выходом для изменения ситуации он считает активное привлечение внимания к водной туристической индустрии за счет грамотной стратегии продвижения.

В то же время те, кто ощутил на себе прелести водных круизов, вновь хотят повторить этот опыт. «По статистике, доля таких туристов приближается к 70% процентов. А это означает», — продолжает Олерский, — «что эти люди проникаются духом, который манит в поисках приключений по речным просторам, и ждут следующего сезона и новых путешествий. Это обстоятельство также дает надежду на качественный рост в секторе речного туризма».

Тут возникает вопрос: готовы ли операторы, предлагающие услуги речных путешествий, к растущему спросу? Председатель совета директоров готов ответить на своем примере: «Мы — в хорошей форме. В текущем году в планах компании — организация тысячи круизов, и это больше показателя предыдущего года примерно на треть».

«ВодоходЪ» планирует не только увеличивать количество туров, но и открывать вниманию туристов новые объекты посещения. «В этом году мы впервые будем заходить в Уфу. Такое путешествие возможно только в начале периода навигации — во время паводка, или «по высокой воде». И путешествие в знаменитый своим медом и другими развлечениями башкирский край оказалось весьма востребованным: ещё до Нового года билеты на этот круиз были распроданы. Угадали запрос!» — радуется Олерский. «В то же время мы не отказываемся и от тех направлений, которые пользуются заслуженной популярностью: это круизы по южным российским морям, — Черному и Азовскому, путешествие по широкому Енисею и многое другое. Хочу также отметить, что с февраля этого года наши клиенты могут посетить Байкал в течение всего календарного года. Просторы самого глубокого озера планеты покоряются внушительному судну на воздушной подушке».

Однако «ВодоходЪ» планирует развиваться не только количественно, но и качественно. «Мы работаем не только над направлением круизов, но и над их содержанием», — говорит руководитель компании. — «Полюбившаяся многим нашим клиентам программа «Академия вина» в этом году обогатится ассортиментом отечественных новинок. Концепция «Родные берега» призвана окунуться в атмосферу и с гастрономической точки зрения: традиционные блюда Поволжья можно отведать в круизе по великой русской реке, Дон потчует наших гостей своей кухней, Карелия — своей. И это находит отклик, судя по отзывам». Заботится компания о пище не только для желудка, но и духа: в ассортименте — тематические туры, например, театральные и свадебные.

Определившись с предложением, необходимо задуматься и о бюджете. Как обстоят дела с этим? Собеседник успокаивает: «Мы боремся за клиента, ведь конкуренция на нашем рынке весьма высока, поэтому при всей насыщенности содержания цены на наши услуги весьма умеренны. Конечно, в линейке предлагаемых нами путешествий есть предложения на любой кошелек, и для нас важно не только количество средств, которыми располагает клиент, но и его время и предпочтения по географии круизов. Для одной персоны средняя стоимость одного дня, проведенного в комфортных условиях трехзвездочной каюты, выросла лишь на 3,5% и составляет 5 800 рублей. В то же время на ряде маршрутов мы сохранили цены прошлого года. И получается, что за 20 000 рублей наш клиент может совершить трехдневное путешествие, в стоимость которого включено питание и все экскурсии.»

«Вот уже 35 лет моя судьба связана с судоходством,» — говорит Виктор Олерский в заключение, — «и этот многолетний опыт дает основания предположить, что грядущий сезон, несмотря на отсутствие гостей из-за рубежа, будет успешен и для индустрии водных круизов, и для нашей компании в частности.»