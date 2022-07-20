Виктор Рашников получил высшую награду Республики Башкортостан

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктор Рашников награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Награду Виктору Рашникову на праздничных торжествах, посвященных 90-летию ММК, Дню металлурга и Дню Магнитогорска, вручил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. От имени руководства республики он также поздравил работников и ветеранов Магнитки с профессиональным праздником и юбилеем комбината.

«Создание крупного металлургического комплекса на Южном Урале в 30-е годы прошлого столетия имело всесоюзное значение. Это во многом определило динамичное развитие всего уральского региона. Предприятие широко известно в России и в мире как надежный партнер. Компания производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой в стране. Башкортостан тесно связан с комбинатом прочными экономическими и социальными узами. У нас и многолетняя история добрососедства. На предприятии работает много наших земляков», - сказал Андрей Назаров и добавил, что комбинат активно сотрудничает со многими промышленными предприятиями в Башкирии.

По его словам, магнитогорские металлурги стали партнерами республики и в деле улучшения инвестиционного климата. Они обеспечили надежное и бесперебойное электроснабжение новых предприятий Башкортостана, активно развивают социальную и туристическую инфраструктуру в башкирском Зауралье.

«За всеми этими успехами и достижениями стоит каждодневный труд талантливого менеджмента предприятия и самоотверженных работников комбината», - подчеркнул Андрей Назаров.

Республику Башкортостан и Магнитогорский металлургический комбинат связывают десятилетия взаимовыгодных и дружественных отношений, основанных на исторических, политических и экономических факторах. Комбинат является крупным поставщиком металлопродукции для промышленных предприятий и строительного сектора Башкирии. Среди важнейших направлений взаимодействия – развитие рекреационных территорий, дорожное строительство, использование природных ресурсов и охрана окружающей среды.

На территории Башкортостана находится основная часть санаторно-курортной инфраструктуры ПАО «ММК», включая санаторий «Юбилейный», имеющие всероссийскую известность горнолыжные центры в Абзаково и на озере Банном, гостинично-бальнеологический центр «Ассоль» в санатории «Ассы». В районе озера Банное (Якты-куль) располагаются и детские здравницы Магнитки – загородные лагеря «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК». Санаторно-курортные объекты Магнитки являются крупными работодателями и налогоплательщиками на территории Абзелиловского и Белорецкого муниципальных районов.

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат, правительство Республики Башкортостан и руководство Белорецкого и Абзелиловского районов заключили соглашение о создании туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии "Легенда Урала"». Оно заложило основу для дальнейшего развития единой туристской инфраструктуры курортов региона. Инвестиции Группы ПАО «ММК», включая объекты на Банном и в Абзаково, в сферу туризма в регионе уже превысили миллиард рублей, а количество созданных рабочих мест составило более полутора тысяч, сообщает управление информации и общественных связей комбината.