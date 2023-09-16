Вину в неудачной «пластике» медцентр признал, родных же обвиняет в неосновательном обогащении

В медицинском центре «Медеор» Челябинска признали выводы экспертов о прямой причинно-следственной связи смерти пациентки с некачественно проведенной операцией.

Кроме того, сотрудница медцентра, проводившая операцию, признала свою вину в полном объеме. Однако компенсировать моральные страдания родственникам умершей ни медцентр, ни ГКБ №6 Челябинска не спешат, квалифицируя их требования неосновательным обогащением. Дело дошло до суда.

«Выводы экспертов мы не оспариваем, - заявил представитель медцентра «Медеор» на судебном заседании 12 сентября текущего года. – При этом учитывая, что супруги Гани и Юлия Бакиевы в официальном браке прожили всего один год, говорить, что для Гани Бакиева смерть супруги – невосполнимая утрата, некорректно и вызывает сомнения. Что касается дочери, то на момент смерти Юлии ее дочь уже была совершеннолетней, жила отдельно, а значит, может самостоятельно вести свой быт, в том числе с финансовой точки зрения. Соответственно, заявлять о размере компенсации морального вреда в два миллиона рублей для каждого родственника – это неосновательное обогащение – такова позиция «Медеора», - подчеркнула представитель медцентра Анастасия Шинкаренко.

Это судебное заседание состоялось после нескольких длительных экспертиз. Родственники Юлии Бакиевой, которая скончалась в результате некачественно проведенной пластической операции в медцентре «Медеор» осенью 2020 года, просили взыскать с медцентра компенсацию морального вреда, а также сумму на захоронение и расходы на операцию.

«После случившегося, никто из руководства, из персонала медцентра «Медеор» нам не позвонил, не выразил сожаление, элементарно не извинился, - рассказывает супруг покойной Гани Бакиев. – Вместо этого, когда мы подали иск о компенсации морального вреда, нам предложили 50 тысяч рублей. Что это за сумма такая, как она рассчитывалась и как покрывает все, что произошло, для нас остается загадкой», - подчеркнул Бакиев.

История вопроса

В ноябре 2020 года в челябинский медцентр «Медеор» для коррекции фигуры обратилась жительница Сургута Юлия Бакиева.

До того, как заключить договор с медцентром, Юлию обязали сдать анализы и пройти ряд обследований. Не выявив противопоказаний, 19 ноября 2020 года Бакиеву прооперировали: были выполнены пластические операции – липосакция живота, талии, спины, поясничной области, липофилинг ягодиц, глубокий пилинг нижних век.

Первые звоночки о том, что с организмом Юлии Бакиевой что-то не так, начались уже на следующие сутки после проведенной операции: повысилась температура, которую сотрудники медцентра попытались сбить путем большой дозировки препаратов. Затем появились боли в грудной клетке, пациентке стало сложно дышать.

«Как нам сказали, сотрудники «Медеора» испугались COVID-19, - продолжает супруг Юлии Гани Бакиев. – В срочном порядке сделали рентген, выявили изменения в легких и с одышкой Юлию увезли в городскую клиническую больницу №6 Челябинска, где буквально через сутки (23 ноября) она умерла».

Согласно акту судебно-медицинского исследования №5200 от 04.02.2021 года непосредственной причиной смерти явились осложнения, возникшие в результате пластической операции. Возникли обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер, множественных сером передней стенки живота с геморрагическим содержимым.

По факту ненадлежащего оказания медицинских услуг Юлии Бакиевой следственный комитет по Тракторозаводскому району Челябинска возбудил уголовное (дело №12102750008000022), по результатам которого было предъявлено обвинение сотруднице медцентра - в совершении преступления по части второй статьи 109 УК РФ, она вину признала в полном объеме (данные факты имеются в материалах уголовного дела и были приобщены в данное гражданское дело).

Далее уголовное дело было передано в Тракторозаводский районный суд, но его постановлением от 20 февраля 2023 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург) №1516/1 от 12.12.2022 года между действиями врача (врачей), проводившего операцию Бакиевой в клинике ООО МЦ «Медеор» 19 ноября 2020 года в 13:40-17:25, и наступлением смерти пациентки имеется прямая причинно-следственная связь.

Помимо этого, эксперты усмотрели дефекты и при оказании медицинской помощи Бакиевой в медцентре, а именно: медики проглядели септический шок, выбрали неверную тактику при развитии инфекционного процесса в послеоперационном периоде. В этой ситуации пациентке требовалось неотложное лечение в специализированном стационаре, но, увы, перевод в ГКБ №6 был осуществлен с опозданием, время упущено.

«Необходимые лечебные и диагностические мероприятия Бакиевой в послеоперационном периоде в период ее нахождения с 19 по 22 ноября 2020 года и в соответствии с ее состоянием проведены не были, - комментирует представитель супруга умершей Елена Цыпина. – Кроме того, эксперты выявили недостатки не только на стадии оказания медицинской помощи в медицинском центре «Медеор», но и в ГКБ №6, куда доставили Юлию после операции, что и привело к смерти пациентки».

По словам Елены Цыпиной, и супруг умершей Гани Михайлович, и дочь Вероника тяжело пережили утрату родного и близкого им человека. Смерть Юлии в течение по сути трех дней стала для них шоком. Вероника до сих пор глубоко переживает потерю и не может без слез говорить об этом.

Учитывая то, что судебная практика все больше поворачивается лицом к людям, которые попали в сложную ситуацию, у родственников умершей Юлии Бакиевой, считает адвокат, есть все основания для взыскания морального вреда, что, безусловно, предусмотрено и нормами законодательства РФ.

Вместо сочувствия и поддержки – обвинение

Представитель родственников, адвокат Елена Цыпина также сообщила, что в суд по взысканию морального вреда представлены результаты судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу, которые являются важными доказательствами по делу.

«На сегодняшний день ни одна из сторон не оспаривает результаты экспертизы. Они являются обоснованными, достоверными, произведены соответствующим лицензированным органом, поэтому могут лечь в основу судебного решения, - подчеркнула Цыпина. – Кроме того, требования к сотруднице «Медеора», которая проводила операцию, являются обоснованными, потому что она совершила преступление. Прекращение дела в связи с истечением сроков давности не является основанием для избежания ответственности».

Согласно предъявленному в суд иску, супруг умершей требует взыскать с медцентра компенсацию морального вреда за причиненный вред в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи его супруге Юлии Бакиевой в размере двух миллионов рублей, а также взыскать с него возмещение имущественного вреда, связанного с похоронами и некачественно проведенной операцией.

Также он требует взыскать компенсацию морального вреда с врача, проводившего операцию, и с городской клинической больницы №6.

Аналогичные требования заявлены со стороны дочери умершей.

На какой сумме компенсации остановится суд, дело суда, но есть еще суд человеческий, божий. И с этой точки зрения позиция медцентра просто аморальна. Не тем аршином стали его сотрудники мерить любовь мужа и дочери, обвиняя их в неосновательном обогащении на основании количества совместно прожитых супружеских лет и совершеннолетия дочери, которой, видимо, по их мнению, уже не так нужна мама.

О том, какое решение примет суд, мы расскажем в следующей публикации.