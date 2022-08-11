Владельцы ключей от «Умных домофонов» сэкономят на проезде в общественном транспорте

С десятого августа в Челябинске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Один билет, приобретенный за наличные, обойдется челябинцам в тридцать рублей, по банковской карте — в двадцать шесть. Стоимость поездки при оплате с помощью ключ-карты от «Умного домофона» компании «Интерсвязь» — двадцать пять рублей. В эту сумму входит безлимитное количество бесплатных пересадок в течение часа.



«Умные домофоны» установлены в 73 % высокоэтажных многоквартирных домов города. Ключи от них есть у большей части челябинцев.

Чтобы начать оплачивать проезд ключ-картой, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта», нажать кнопку «Активировать ключ» и следовать дальнейшим инструкциям. Сервис также поддерживает действующие «Транспортные карты» челябинцев. Пополнить баланс можно без комиссии прямо в приложении через «Сбербанк Онлайн» или «Систему Город»



Возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью ключа от домофона доступна челябинцам с 2020 года. Эта услуга была особенно востребованной во время пандемии коронавируса, а в феврале 2022 года получила новый импульс развития. Девайс пришел на смену платежным сервисам Apple и Google Pay, которые ограничили свою работу на территории РФ.



«С момента отключения зарубежных расчетных систем количество пользователей раздела “Транспортная карта” в мобильном приложении “Интерсвязь. Умный город” увеличилось до 53 000 человек. А ключом от домофона при оплате проезда они воспользовались более 1 500 000 раз», — комментирует руководитель проекта «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина.



Напомним, «Транспортная карта» — это один из сервисов, входящих в экосистему «Умный город». Разработка челябинских IT-специалистов имеет высокую степень защиты. Информация, которая хранится в ключе, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут воспользоваться средствами пользователей или попасть в чужой подъезд.



