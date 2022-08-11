11.08.2022
В Челябинске осы атаковали воспитанников детского сада
11.08.2022
Владельцы ключей от «Умных домофонов» сэкономят на проезде в общественном транспорте
11.08.2022
Челябинец напал на женщину, загорающую на берегу реки Миасс
11.08.2022
Модернизация МегаФона: на берегах Байкала южноуральцев ждет более быстрый интернет
11.08.2022
На фестивале йоги и музыки в Миассе выступят солисты оркестра Мариинского театра
11.08.2022
Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование
Владельцы ключей от «Умных домофонов» сэкономят на проезде в общественном транспорте
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022