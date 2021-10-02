Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров посетил новую площадку для выгула собак, которую обустроили на территории жилого массива между улицами Овчинникова, Степана Разина и Доватора по многочисленным просьбам населения.

Владислав Макаров оценил проделанную работу и поблагодарил подрядчиков за соблюдение сроков и качество исполнения.

Как сообщает администрация Советского района, площадка создана по типовому проекту, разработанному городским управлением архитектуры и градостроительства. В ней есть всё необходимое для четвероногих друзей, а также скамейки для собаководов и перголы, чтобы в непогоду можно было укрыться от осадков.

«Два входа на разные стороны снабжены тамбурами, чтобы собака, оставаясь без поводка, случайно не выбежала наружу. В скором времени дорожки, ведущие ко входам, будут заасфальтированы. Также прорабатывается вопрос с комитетом дорожного хозяйства об установке на ближайших опорах дополнительных светильников, чтобы пребывание на площадке в темное время суток было более комфортным», - рассказали в районной администрации.

Отметим, возможность обустроить долгожданную площадку для выгула собак в данной части Советского района появилась на сэкономленные после завершения основных работ по благоустройству, которые проводились в этом году на многочисленных объектах.

«По действующим санитарным нормам подобрать для неё подходящее место было не так-то просто. Участок вдоль улицы Доватора, недалеко от АЗС, имеющий очень широкий газон, ранее и так использовался собаководами для выгула своих питомцев, поэтому было принято решение обустроить именно его. Дополнительным преимуществом этого места является наличие там хорошего естественного озеленения - деревья создают комфортную атмосферу и дают защитную тень в жаркую погоду», - подчеркнули в администрации Советского района.