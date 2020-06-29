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Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней

Общество
Сегодня, 14:37
Автор: 
Евгения Александрова

Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней. Оно начнется на следующей неделе.

Как сообщил сегодня, 29-го июня, на аппаратном совещании в городской администрации районный глава Виктор Ереклинцев, подрядная организация будет благоустраивать общественное пространство вместе со студенческими отрядами.

"Так же, как обсуждали с вами, по временной схеме будем делать тропиночную сеть, санитарную обрезку поросли, займемся кошением травы", - доложил Виктор Ереклинцев главе Челябинска Наталье Котовой.

Он добавил также, что по Саду камней есть моменты, требующие дополнительного обсуждения.

"Программа "Реальные дела" у нас в районе в активной фазе, в процессе заключение контракта. На нескольких объектах по общественным пространствам продолжаются работы по благоустройству", - сказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, голосование по созданию ландшафтного парка и благоустройству набережной на участке между Краеведческим музеем и улице Красной в Челябинске завершилось в ноябре 2019-го года.

Голосование проходило на портале "Активный житель 74". В нем приняли участие три тысячи 796 жителей южноуральской столицы. Большинство челябинцев (88 процентов) поддержали идею благоустройства набережной и создания концептуально нового для Челябинска вида общественного пространства - ландшафтного парка. Против высказались 453 респондента (11,93 процента).

Как сообщили тогда в пресс-службе администрации Челябинска, проектом запланировано создание на территории в 1,2 гектара (ранее была известна, как Сад камней, а сейчас заброшена) пространства для занятий спортом и отдыха горожан с тропиночной сетью с разнообразными видами покрытий, масштабным озеленением.

Говорилось и о создании здесь небольших оригинальных локаций с использованием малых архитектурных форм, искусственных холмов и водных объектов, о подсветке деревьев и установке вдоль тропинок светильников.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
благоустройство
сад камней
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