16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
16.05.2022
По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
16.05.2022
Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
18.04.2022
В Челябинске появится три новых пляжа
17.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
31.05.2021
Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
24.05.2021
Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022