Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон

При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.

Как сообщил сегодня, 16 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, все муниципальные пляжи готовы к открытию купального сезона. Если погода позволит, то это произойдет раньше первого июня.

Напомним, этим летом в Челябинске в будет увеличено количество благоустроенных муниципальных пляжей. Дополнительно к шести существующим откроется еще три.

Новые пляжи появятся на Первом озере (пляж «Чайка»), на Смолино («Спортивный») и на Шершневском водохранилище («Белый парус»).

Добавим, что для обеспечения безопасности на воде в Челябинске с 2020 года работает профильное муниципальное казенное учреждение. На новых пляжах также будет организована работа спасательных постов, на которых матросы-спасатели будут нести дежурство по обеспечению безопасности на территории и в акватории мест отдыха.