Власти Челябинска ответили на критику жителей по поводу плачевного состояния отдела ЗАГС Тракторозаводского района.

Напомним, пост о том, как ужасны его помещения, был опубликован в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте 22-августа: «Были на регистрации брака 20.08.22 в Тракторозаводском ЗАГСе. Позорище! На первом этаже стоит облезлый диван, а на втором этаже разобран потолок, потеки на стене. Красота просто!».

Жители Челябинска сразу же начали обсуждения этой темы, соглашаясь со справедливостью критики: «Да и вид на улице, оставляет желать лучшего.... У шаурмы фасад и то красочней»; «Фильм ужасов снимать, а не свадебные фото делать!»; «Позорище! Стыдоба и срамота! Закройте этот бедлам!»; «Какое позорище! Какое стыдобище!», «Самый позорный ЗАГС. Писала в районную и городскую администрации по поводу бардака и грязи... одни бредовые отписки»; «Очень романтично»; «Совет да любовь»; «Во всем городе позорные, страшные и убогие. Со времен Наполеона. Молодежь не хочет регистрироваться и едут в другие города».

Также, развивая тему неприглядного состояния внутреннего «убранства» районного ЗАГСа, челябинцы в очередной раз подняли тему дворца бракосочетаний, который, по их мнению, давно пора иметь городу-миллионнику (напомним, ранее областные власти заявляли, что такой дворец может появиться в столице Южного Урала): «Действительно, почему бы не построить в городе дворец бракосочетаний - новый, красивый, современный. Например, вместо недостроя около цирка (так называемые «Крылья»). И набережная рядом, и мест для парковки машин много».

Пока горожане обсуждали пост, агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос на имя заместителя главы Челябинска, руководителя аппарата городской администрации Валерия Смирнова с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, не планируется ли в Тракторозаводском отделе ЗАГС ремонт.

«Сообщаю, что в настоящее время в здании, где располагается Тракторозаводский отдел ЗАГС администрации города Челябинска, проводятся работы по капитальному ремонту кровли. После проведения ремонтных работ кровли, а также при наличии соответствующего финансирования в 2023 году будет рассмотрен вопрос о проведении ремонтных работ в помещении Тракторозаводского отдела ЗАГС», - ответил Валерий Смирнов (судя по всему, сильно надеяться челябинцам не стоит – денег может и не найтись).

Также чиновник сообщил, что в текущем году администрация Челябинска средств федеральной субвенции на проведение ремонтных работ в отделах ЗАГС города не получала.

Здесь Валерий Смирнов пояснил, что в соответствии с федеральным законом предоставление услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния относится к полномочиям Российской Федерации, которые передаются для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, - с возможностью делегирования органам местного самоуправления, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Таким образом, ремонты в районных отделах ЗАГС проводятся в рамках выделяемой мэрии федеральной субвенции.

В 2020-м и в 2021-м годах администрации Челябинска выделялись средства федеральной субвенции на ремонт Металлургического отдела ЗАГС: здесь были отремонтированы зал торжественных бракосочетаний, холл для ожидания, туалет для гостей, а также заменены старые витражные окна. Возможно, в следующем году повезет и тракторозаводчанам.