Власти Челябинска решили уменьшить число конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект. С этой целью изменена схема движения.

«С целью уменьшения числа конфликтных точек по типу «пересечение» и ликвидации очага аварийности на перекрёстке улиц Чайковского-Комсомольского проспекта будет изменена организация дорожного движения. Маневр левого поворота со стороны улицы Куйбышева по улице Чайковского на Комсомольского проспект возможно осуществить бесконфликтно через разворот в выделенную фазу горения разрешающего сигнала светофора», - сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Власти просят автомобилистов быть внимательными при движении на указанном участке, подчеркивая, что непосредственно на Комсомольском проспекте никаких изменений не производилось.