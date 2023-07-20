20.07.2023
Бюджет Магнитогорска - на нужные дела
20.07.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина
20.07.2023
Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска
20.07.2023
Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты
20.07.2023
В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами
20.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу
Власти Магнитогорска пошли навстречу предпринимателям
25.05.2023
Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023