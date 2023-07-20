Власти Магнитогорска пошли навстречу предпринимателям

Магнитогорское городское Собрание депутатов (Челябинская область) утвердило изменения в Порядок размещения объектов развозной и разносной торговли на территориях общего пользования.

Как сообщила пресс-служба МГСД, необходимость внесения изменений продиктована практикой применения документа, а также в связи с обращениями предпринимателей, занимающимися на улицах города торговлей квасом и другими безалкогольными напитками. В процессе подготовки проекта вопрос рассматривался с участием всех заинтересованных сторон, была создана рабочая группа, также проект прошел оценку регулирующего воздействия.

Изменения предусматривают возможность размещения на местах торговли объектов разных предпринимателей. В случае, если на данном месте дислокации есть такая возможность. Карта дислокации мест размещения объектов развозной и разносной торговли утверждается администрацией города. Это отвечает принципам честной конкуренции. Кроме того, увеличивается срок разрешения на размещение объекта торговли, с трех до четырех месяцев. Тем самым снижаются бюрократические барьеры, и при продолжительной хорошей погоде предпринимателям будет достаточно одного разрешения на летний сезон.

Председатель комиссии по экономической политике Собрания Олег Ширяев отметил, что данное решение - следствие конструктивного диалога городских властей с предпринимателями, и, возможно, Порядок еще будет меняться с учетом дальнейшей практики применения.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что, к сожалению, предприниматели обратились не зимой, чтобы можно было успеть внести правки до начала летнего сезона. «Внесенные изменения начинают действовать с первого сентября 2023 года», - пояснил председатель Собрания.