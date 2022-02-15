Власти Советского района Челябинска сообщили о закрытии ледовых городков, световые арт-объекты уже демонтировали

В Советском районе Челябинска демонтировали световые арт-объекты, украшавшие ледовые городки в сквере Колющенко, поселках Новосинеглазово, Смолино и Федоровка.

Как сообщает районная администрация, действие муниципального контракта по содержанию зимних городков заканчивается в середине февраля, в связи с чем прекращается их функционирование. Такова многолетняя практика, сложившаяся в Советском районе. Зима еще не кончилась, но и весна не за горами, отмечают в мэрии.

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Все световые арт-объекты, демонтированные специалистами, сначала пройдут профилактику, после чего их поместят на ответственное хранение до следующей зимы.

«Осенью мы планируем приобрести еще ряд подобных конструкций, чтобы расширить список мест их установки, поэтому ждем предложений по новым локациям от наших активных жителей. Текущей зимой, в отличие от предыдущих, мы практически не наблюдали случаев вандализма в наших ледовых городках, что позволило избежать дополнительных трат бюджетных средств на восстановление элементов благоустройства», - отмечают в администрации Советского района.

На общественных пространствах, освобожденных от ледовых городков, в скором времени пройдут традиционные народные гуляния – челябинцы будут провожать зиму.

Тем временем, даже после того как здесь снесли горки, дети кататься с ветерком не перестали, ведь снежные кучи пока никуда не делись. К слову, ребята расстроены столь скорым прощанием с ледовыми городками, как, впрочем, и их родители.