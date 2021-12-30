Сверкают и переливаются: ледовые городки Челябинска ждут детей и взрослых

К новогодним каникулам в каждом районе Челябинска появились ледовые городки с нарядными елками и разнообразными горками. Скверы и дорожки украсили световые инсталляции и праздничная иллюминация.

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Традиционно главный ледовый городок открылся в центре города, на площади Революции. В этом году концепцию «Сказочный лес» определили сами челябинцы, выбрав тему на портале «Активный житель 74». В городке построили восемь горок, которые рассчитаны на разный возраст, большое количество ледяных сказочных фигур. По периметру обустроили прогулочные тропинки. Совместно с телеканалом «Первый областной» здесь организована небольшая зона, куда можно прийти с ребенком, Дед Мороз поздравит его и вручит подарок.

Городок работает с десяти утра до десяти часов вечера. Если не подведет погода, он будет радовать челябинцев до конца февраля 2022-го года. До девятого января здесь будут проходить различные культурные и развлекательные мероприятия, организованные силами муниципальных учреждений культуры. С новогодней афишей мероприятий на площади Революции можно познакомиться по ссылке.

В Курчатовском районе место зимних забав расположилось возле бывшего кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте. Тематику городка посвятили обитателям морского дна - фигуры изо льда украшают кораллы, медузы, водоросли и морские звезды. В центре установлена большая праздничная елка и, конечно, ледовая горка. Покататься на ледянках можно также в скверах по улицам Красного Урала и Молодогвардейцев.

В Советском районе также полностью завершены строительство ледовых городков и установка световых арт-объектов. Городки с ледяными скульптурами и горками появились в посёлках Смолино и Фёдоровка, а также в сквере Колющенко. В дополнение к ранее установленным арт-объектам появились новые шарообразные ёлки в сквере Железнодорожников на пересечении улиц Свободы и Российской, в сквере Габдуллы Тукая на пересечении улиц Блюхера и Воровского, а в новом сквере посёлка Локомотивный «выросла» большая искусственная ёлка с гирляндами.

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В сквере на площади Революции установлены новые качели-балансиры с ровным мягким белым светом, а старые аналогичные качели, с RGB-подсветкой перемещены в сквер Колющенко и на пешеходный бульвар улицы Орджоникидзе, на площадку возле детской поликлиники. Таким образом, районные власти вдвое увеличили количество световых арт-объектов по сравнению с прошлым годом

В Ленинском районе открыты ледовые городки возле РК «Аврора», в скверах «Сигнал» и «Семейный». Городки поменьше расположены в скверах «Первостроителей» и «Смолинский».

На территории Калининского района новогодняя сказка появилась в микрорайоне «Академ Риверсайд» по улице 40-летия Победы, 53. Здесь построили большую горку и ледяной лабиринт. По периметру разместились ледяные фигуры, а на входе гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой и праздничная инсталляция в виде елочного шара. Еще один городок с горкой и световыми фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика разместился возле Кукольного театра. Покататься на горке можно также в ПКиО Калининского района.

В Центральном районе весело провести зимние каникулы можно в микрорайоне Сосновка на улице Пионерская, 13 и микрорайоне Шершни по улице Центральная, 3-А.

В Тракторозаводском районе ледяное королевство создали в Саду Победы. Гостей встречают герои мультфильма про Винни Пуха. Взрослые и дети могут провести время на аттракционах или покататься с горки. А в микрорайоне Чурилово ледовый городок с героями мультфильма «Тик и Лео» ждет посетителей по улице Сергея Герасимова, 21 и 27. Здесь также построен ледовый лабиринт и горки для больших и маленьких.

В Металлургическом районе ледовый городок украсил площадь на пересечении улиц Жукова и Богдана Хмельницкого. Также городки размещены на площади перед киноцентром «Импульс», на площади перед ДК «Сокол» в поселке Аэропорт; напротив домов 46 и 48 по улице Дегтярева и на улице Алма-Атинской в поселке Каштак. В сквере по улице Богдана Хмельницкого построена большая горка.