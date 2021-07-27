Власти Советского района рассказали о сложностях при благоустройстве пешеходной зоны вдоль горсада имени Пушкина

При благоустройстве новой пешеходной зоны в Советском районе Челябинска – вдоль городского сада имени Пушкина – возникали определенные сложности, о причинах которых сегодня, 27-го июля, районные власти рассказали в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, данное общественное пространство было создано в текущем году в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды».

В администрации Советского района подчеркнули, что благоустройство пешеходной зоны возле парка Пушкина велось строго в границах переданного под эти цели земельного участка.

«При этом на сопредельной территории была масса проблем, которые так же нужно было решать, чтобы добиться комплексного результата. Решение проблем, в ряде случаев зависело не от нас, а от других хозяйствующих субъектов, и если руководство МАУ «Горсад Пушкина» сразу заняло конструктивную позицию и у нас с ними было нормальное взаимодействие все эти месяцы, то с руководством соседних зданий «Уралнефтегазстрой» и «Офисный центр Скиф» пришлось вести нелицеприятные диалоги, чтобы они навели элементарный порядок на своей прилегающей территории», - заявили в администрации Советского района.

В результате, рассказали в мэрии, был произведен только подбор мусора и покос травы. Сделать какое-либо дополнительное благоустройство у этих организаций, по их словам, возможности нет.