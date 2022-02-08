Во власти графитовой пыли: муслюмовцы терпят экологическое бедствие

Жители поселка Муслюмово Кунашакского района (Челябинская область) пожаловались общественникам на экологическое бедствие, которое они терпят по вине одного из работающих поблизости предприятий, занимающегося переработкой отходов промышленных предприятий.

«Общественные инспекторы по охране окружающей среды минэкологии региона выехали на место и обнаружили множество экологических нарушений со стороны «Промуглеродпроекта», производящего искусственный графит и другие полуфабрикаты из графита путем использования отходов от промышленных предприятий», - сообщили представители движения «Эко-Standart».

Как рассказали экоактивисты, предприятие закупает отходы от производства и доставляет их в Муслюмово. При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках граждан, а отходы просто складируют на неизолированный площадке и под открытым небом. В результате отходами загрязняются не только земли, но и подземные горизонты с грунтовыми водами, а при производстве большое количество вредной пыли попадает и загрязняет атмосферный воздух. Все это вызывает объективное недовольство жителей поселка.

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Общественники напоминают, что графитовая пыль и содержащиеся в ней соединения с тяжелыми металлами меди, алюминия, марганца представляют опасность для здоровья человека. Если не предпринимать каких-либо мер, то - при постоянном контакте - качество жизни может значительно снизиться. Вред для дыхательной системы является научно подтвержденным фактом – при частом воздействии на организм постепенно станет трудно дышать и может развиться силикоз.

Графитовая пыль представляет особую опасность из-за своего химического состава - в нем содержится высокая концентрация диоксида кремния. При воздействии на легкие он также может спровоцировать антракоз.

«Наши общественные инспекторы охраны природы в ходе выезда зафиксировали нарушения при складировании и переработке отходов. Огромное количество отходов размещено на землях за пределами производства, вокруг предприятия и непосредственно вблизи жилых домов находится огромное количество пыли. Происходит загрязнение атмосферного воздуха и почвенного покрова. Мы составили акты, которые направим в региональное министерство экологии с последующей передачей в Росприроднадзор для проведения внеплановой проверки по статьям 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и статьям 8.2 и 8.6 КоАП РФ», - отметил руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Помимо этого, в рамках проводимой проверки общественники просят компетентные органы выяснить, имеет ли предприятие разработанную и утвержденную санитарно-защитную зону, выполняет ли мероприятия в период НМУ, а также провести замеры на источнике непосредственного выброса и проверить наличие газоочистки и пылеулавливающего оборудования.

«Также мы составили запрос в Росприроднадзор об аннулировании выданных лицензий на транспортировку и переработку отходов, так как допускаются грубые нарушения природоохранного законодательства. Будем следить за ситуацией в поселке Муслюмово», - заявили общественники.