Чиновники защищали «Промуглеродпроект» напрасно: минэкологии обнаружило в Муслюмово графитовый след

Минэкологии Челябинской области подтвердило факт загрязнения почвы в поселке Муслюмово черным веществом – предположительно, графитом.

Таким образом, министерство подтвердило правоту общественников, заявивших на этой неделе, что данный населенный пункт терпит экологическое бедствие, и неправоту чиновников администрации Кунашакского муниципального района, вставших на защиту предприятия-загрязнителя, коим является ООО НИП «Промуглеродпроект».

Напомним, представители общественного движения «Эко-Standart», которым на опасные для здоровья результаты деятельности вышеназванного предприятия пожаловались жители Муслюмово, рассказали, что при транспортировке и дальнейшей переработке «Промуглеродпроектом» закупаемых у других предприятий отходов производства большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках селян, а свои отходы «Промуглеродпроект» просто-напросто складирует на неизолированный площадке под открытым небом.

«В результате отходами загрязняются не только земли, но и подземные горизонты с грунтовыми водами, а при производстве большое количество вредной пыли попадает и загрязняет атмосферный воздух. Все это вызывает объективное недовольство жителей поселка», - констатировали экоактивисты, сигнализировав о происходящем министерству экологии Челябинской области.

Специалисты регионального госэконадзора министерства, несмотря на заверения властей о том, что вокруг предприятия лишь белый снег и никаких черных пятен и что жители Муслюмово на «Промуглеродпроект» вовсе не жалуются, оперативно выехали в данный населенный пункт в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий – проверить, имеет ли под собой основания жалоба общественников.

Как оказалось, еще как имеет. Проведя «разведку боем», эксперты государственного экологического надзора передали все материалы и заключения по данному делу в Росприроднадзор для проведения проверки, принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц и вынесения предписаний об оперативном устранении возникшей ситуации.