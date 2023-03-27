27.03.2023
«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере
27.03.2023
ВТБ: безналичный оборот на Урале вырос на 7%
27.03.2023
Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО
27.03.2023
В Челябинске задержан основной подозреваемый в нападении на адвоката Кошмана
27.03.2023
Водитель, по вине которого погибла молодая семья с ребенком, получил срок
27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
Водитель, по вине которого погибла молодая семья с ребенком, получил срок
31.01.2023
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
26.04.2017
В Сатке с компании взыскали более полумиллиона рублей зарплатного долга
26.09.2016
В Катав-Ивановске осудили женщину, натравившую собак на полицейского
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023