Водитель, по вине которого погибла молодая семья с ребенком, получил срок

Варненский районный суд (Челябинская область) приговорил водителя, по вине которого в ДТП погибли молодые муж с женой и их годовалый ребенок, к четырем с половиной годам лишения свободы.

Отбывать наказание за преступление, предусмотренное частью пятой статьи 264 УК РФ, 55-летний житель региона будет в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на три года, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что в августе 2022 года водитель за рулем «Шкоды» ехал по дороге Черноречье-Бреды. Не выполнив требования знаков дорожного движения (ограничение допустимой скорости, неровная дорога), не снизив скорость, он потерял контроль за движением. «Шкоду» занесло, и на встречной полосе она столкнулась с автомобилем «Шевроле Авео».

В результате ДТП 35-летний водитель «Шевроле», его 34-летняя жена и годовалый ребенок погибли. Второй ребенок супружеской пары (2016 года рождения), не находившийся в автомобиле, остался сиротой.

В пользу родственников погибших суд взыскал с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере восьми миллионов рублей.