Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. Уже сегодня в Ашинском районе начал идти снег. В ближайшие дни по прогнозу синоптиков такая погода будет на территории всей Челябинской области.

Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге.

Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В случае ухудшения погодных условий для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 24 дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.