Водоснабжение в Троицке восстановлено

Специалисты министерств строительства и инфраструктуры и экологии Челябинской области совместно с представителями администрации Троицка (Челябинской области) проводят мониторинг по состоянию воды в реке Уй. На данный момент водоснабжение в городе восстановлено.

С выявления аммиака в воде водоканалом г. Троицка проводится ежечасный мониторинг концентрации аммиака в реке в районе водозабора, до показателей, которые после очистки не превышали бы норматив. После отключения водоснабжения ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. В настоящее время водоснабжение восстановлено. Подвоз воды для населения будет продолжен до полного подключения всех домов.

«Необходимо вести постоянный мониторинг состояния воды не только по аммиаку, но и по другим показателям. Надзорные ведомства уже занимаются поиском источника загрязнения. Наша задача не только выяснить причину и принять исчерпывающие меры для нормализации ситуации, но и не допустить последствий», - отметил глава города Александр Виноградов.

Между тем, прокуратура проводит проверку по информации о наличии загрязняющих веществ в источнике питьевого водоснабжения Троицка.

«В настоящее время с привлечением специалистов контролирующих органов выясняются причины загрязнения, по результатам проверки будет дана оценка исполнению природоохранного законодательства. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, ранее общественники из организации «АнтиСМОГ», получив обращения местного населения на горячую линию, зафиксировали факт слива жидких отходов с характерным фекальным запахом, стекающих через сухой лог в реку Санарка.

Также экологи-общественники обнаружили скважины водозабора в непосредственной близости от водоема - примерно на расстоянии 25-30-ти метров.

Представители организации «АнтиСмог» заявили, что самая главная опасность заключается в том, что все эти сбросы с высокой долей вероятности могут попадать в реку Уй.

Жители населенного пункта в случившемся винили мясоперерабатывающую корпорацию «Ромкор», осуществляющую свою деятельность вблизи поселка.

В связи с ухудшением качества воды в реке, являющейся источником питьевого водоснабжения Троицка, по параметру «Аммиак» было принято решение об отключении водоснабжения во избежание негативных последствий для здоровья горожан.

Свинокомплекс компании «Ромкор» заявил, что не имеет никакого отношения к ограничению подачи воды в Троицке.