Военнослужащий из Озерска вернулся из украинского плена

Военнослужащий из Озерска (Челябинская область) Никита Березкин в числе 60 российских бойцов вернулся на родину из украинского плена. Сейчас он находится в Москве и проходит реабилитацию.

Как сообщает официальный Telegram-канал Минобороны, шестого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В их числе и военнослужащий из Озерска Никита Березкин.

«После срочной службы, он продолжил службу по контракту и попал туда. Ничего пока сказать не могу, я разговаривал только с его мамой. Мы знаем только то, что он сейчас проходит курс реабилитации в Москве, а после этого вернется в Озерск», - сказал военком Озерска Владимир Пичугин.

Всем освобожденным парням сейчас оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Следственный комитет России также сообщил сегодня, что были зафиксированы показания российских военнослужащих, которые возвращены из плена и рассказали об издевательствах над ними со стороны украинских националистов.

«Один из военнослужащих сообщил, что в бою получил ранения, в том числе пулей была перебита кость правой руки. В таком состоянии он попал в плен. В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни. Первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу», - рассказали в СКР.

Другой военнослужащий сообщил, что попал в засаду украинских силовиков, пришел в сознание в подвале. Допрос начался с удара ножом в правую ногу. Кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали задававшего вопросы, его начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили российского военнопленного на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал ему палец на руке. К пленному также применяли пытки электротоком.

Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

СК России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Минобороны России продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен. Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.