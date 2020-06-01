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Военные медики контролируют эпидобстановку в ЧВВАКУШе, где выявлены случаи коронавируса

Общество
Сегодня, 13:47

Военные медики контролируют эпидемиологическую обстановку в Челябинском высшем военном авиационном командном училище штурманов (ЧВВАКУШ, филиал Военно-воздушной академии ВВС), где выявлены случаи коронавирусной инфекции у курсантов.

Напомним, в филиале было подтверждено 13 случаев коронвирусной инфекции Covid-19.

«Выявленные в ходе проведения планового обследования инфицированные COVID-19 военнослужащие и лица гражданского персонала филиала изолированы. Их состояние хорошее. Заболевание протекает бессимптомно», - рассказал преподаватель, начальник службы РХБ защиты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске майор Дмитрий Шалимов, Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального военного округа, эпидемиологическая обстановка в филиале полностью контролируется военными медиками.

На территории филиала проводится дезинфекция объектов и участков местности с привлечением штатных расчетов специальной обработки войск радиационной химической и биологической защиты. Ежедневно дезинфицируют казарменно-жилищный фонд, столовая, контрольно-пропускной пункт, учебные корпуса, места массового сосредоточения личного состава.

«В филиале на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля на КПП с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории», - уточнил Шалимов.

Медицинская служба филиала полностью обеспечена необходимым количеством тестов для проведения проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции и препаратами для оказания помощи инфицированным.

 

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