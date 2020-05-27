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В ЧВВАКУШе подтверждено 13 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 10:52
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинском высшем военном авиационном командном училище штурманов (ЧВВАКУШ, филиал Военно-воздушной академии ВВС) зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Подтверждено 13 случаев Covid-19.

«В ходе проведения превентивного обследования у одного из военнослужащих филиала военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», дислоцированного в г. Челябинск, лабораторным путём было подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального военного округа.

Инфицированный курсант был госпитализирован доставлен в инфекционный стационар военного медицинского учреждения. В настоящее время он продолжает лечение. «Его состояние удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют», - отметили в пресс-службе ЦВО.

Были незамедлительно выявлены все курсанты и сотрудники, кто контактировал с заболевшим. У них взяты пробы на коронавирус. «Все контактировавшие с инфицированным военнослужащие и гражданские сотрудники помещены на карантин и находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков», - отметили в пресс-службе ЦВО.

Результаты анализов показали наличие коронавирусной инфекции еще у 12 военнослужащих. «Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют», - подчеркивают

В училище осуществляется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции, специалисты проводят внешнюю и внутреннюю санитарную обработку объектов инфраструктуры и материальных средств. Контроль за их выполнением ведут врачи-специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В ЦВО уточнили, с начала мая 2020 года основная часть курсантов училища отправлена в летний каникулярный отпуск. В училище остаются курсанты, проходящие лётную практику и часть личного состава, который обеспечивает жизнедеятельность учебного заведения. 

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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