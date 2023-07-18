Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины

Черноморский флот должен блокировать побережье, находящееся под контролем Украины, так как террористическая атака на Крымский мост с высокой долей вероятности совершена из порта Одессы. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"В рамках этой операции можно было бы прекратить военно-морскую деятельность иностранных спецслужб, которые там есть, прежде всего британской. Там есть и база разведывательная, и различные службы. То, что эти беспилотники шли по Черному морю из Одессы – к гадалке не ходи. Им неоткуда больше выходить. Ну не из Стамбула же. Мы ведем военные действия – побережье должно быть блокировано. Сейчас момент, когда мы можем провести активные мероприятия. Нужна жесткая реакция", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

В случае развязывания Киевом боевых действий на море, у России есть все необходимое, чтобы дать жесткий отпор, продолжил эксперт.

"У нас есть гиперзвуковые береговые батареи и многое другое. Черноморский флот – мощный флот, подводные лодки вступили в строй, фрегаты, десантные корабли. Если все это есть, то пускай все это воюет, обеспечит блокаду. Есть самолеты стратегической авиации, тяжелые бомбардировщики, которые могут разнести в пух и прах все эти украинские береговые батареи. Есть высокоточное оружие, в том числе не только морского базирования, но и авиационного, для ударов по базам (в порту Одессы, – ред.)" ", – заключил Алексей Подберезкин.

Как накануне сообщил Национальный антитеррористический комитет, в понедельник в три часа ночи Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок.