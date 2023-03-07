Восьмого марта в Челябинской области назначены дополнительные горнолыжные «экспрессы»

В Международный женский день, восьмого марта, в Челябинской области изменится график курсирования пригородных поездов в связи с выходным днем.

Как сообщает пресс-служба СПК, восьмого марта в регионе назначены дополнительные рейсы дополнительные «горнолыжных экспрессов».

В праздничный день в рамках мультимодального маршрута поезд повышенной комфортности отправится из Челябинска в Миасс, а затем пассажиров на автобусе доставят до горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Кроме того, электропоезд «Ласточка» отправится из Челябинска до станции Новоабзаково». По пути следования состав сделает остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Для пассажиров организован бесплатный трансфер от железнодорожной станции Ташбулатово до ГЛЦ «Банное» и от станции Новоабзаково до ГЛК «Абзаково».

В праздничный день, восьмого марта отменен пригородный поезд № 6004 Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням).

СПК рекомендует пассажирам проверять расписание перед каждой поездкой. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании СПК. Продажа билетов начинается за 10 дней до отправления поезда.