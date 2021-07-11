11.07.2021
Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров
10.07.2021
Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море
10.07.2021
В поселке Джабык не эвакуировали пожилого мужчину, он погиб
10.07.2021
В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки
10.07.2021
Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона
10.07.2021
Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет
Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров
05.06.2021
В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования
31.05.2021
Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске
05.04.2021
«Челябэнерго» повысил надежность электроснабжения жителей Копейска
22.03.2021
«Россети Урал» использует все ресурсы в работе по взысканию долгов за электроэнергию
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021