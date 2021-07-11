Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров

Специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» возобновили электроснабжение поселков Новокаолиновый, Еленинка, Михайловка, Кизилчилик, Джабык Карталинского района Челябинской области. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Напомним, девятого июля, несколько населенных пунктов были обесточены по обращению МЧС для обеспечения безопасности огнеборцев и населения при тушении лесного пожара.

Для подключения социально-значимых объектов в населенные пункты Еленинка и Михайловка были направлены два резервных источника электроэнергии (РИСЭ) общей мощностью 120 кВА, в поселке Кизилчилик запитали водозаборную скважину от РИСЭ 6,5 кВт. К вечеру пятницы, девятого июля, энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение всех поселков по нормальной схеме.

В субботу, 10 июля, в 19 часов 55 минут энергетики подали напряжение в ту часть поселка Джабык, которая осталась без электроснабжения из-за пожара. Утром 10 июля бригады Магнитогорских электросетей прибыли на место и после осмотров энергооборудования приступили к аварийно-восстановительным работам. Энергетики произвели замену трех пострадавших от огня опор воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ и провода в пролетах опор. Электроснабжение поселка Джабык полностью восстановлено.

Ситуация находится под полным контролем энергетиков «Россети Урал». Все службы филиала «Челябэнерго» работают в режиме повышенной готовности. Все действия координируются межведомственным оперативным штабом, а также КЧС и ОПБ Правительства Челябинской области. Энергетики также активно взаимодействуют с муниципальными властями.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому номеру 8-800-22-00-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220.