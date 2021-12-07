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06.12.2021

В Челябинской области привели к нормативу более 70 км федеральных автодорог
Алексей Текслер
Карталинский район
Джабык
Владимир Путин
ландшафтные пожары
лесные пожары
Общество
07.12.2021 09:56

Челябинская область выполнила все поручения президента по пострадавшим от лесных пожаров

Власти Челябинской области в полном объеме выполнили поручение президента Владимира Путина, обеспечив жильем жителей поселков Джабык и Запа́сное Карталинского района, которые серьезно пострадали от лесного пожара в июле 2021 года.

Напомним, пожар в Джабык-Карагайском бору (Карталинский район на юге Челябинской области) начался восьмого 2021 года. Огонь перекинулся на населенные пункты. На пожаре погиб один мужчина.

Губернатор Алексей Текслер возглавил оперативный штаб и, пока не миновала опасность, находился на месте происшествия. На ликвидацию пожара ушло четыре дня. Всего огонь уничтожил 72 дома в поселках Джабык и Запасное, собственники 68 из них установлены, а четыре дома до сих пор числятся бесхозными.

В августе в Челябинскую область прилетел Владимир Путин и вместе с главой региона Алексеем Текслером и главой МЧС России лично осмотрел пострадавшие территории, провел совещание и дал ряд поручений.

ЖИЛЬЕ

Владимир Путин обозначил сроки предоставления жилья для пострадавших. Для собственников, у которых утраченное жилье было единственным, строительство необходимо было завершить к 15 сентября 2021 года; для остальных – до первого октября 2021 года. Алексей Текслер лично контролировал процесс строительства, выезжал в поселки, общался со строителями и будущими новоселами. «Учитывали каждое пожелание каждой пострадавшей семьи», - подчеркнул губернатор.

Пострадавшим было предложено на выбор два варианта получения жилья: получить компенсацию и на эти средства самостоятельно приобрести жилье или получить возведенный для них дом.

«Собственники 25 утраченных жилых помещений воспользовались правом на строительство, для них и построены в итоге дома такой же либо бо́льшей площади», - рассказал Алексей Текслер.

Для тех, у кого сгорел дом площадью менее 60 «квадратов», построили дом площадью 60 квадратных метров, от 60 до 80 – 80 «квадратов», - от 80 до 100 – 100 «квадратов». Так, у семьи Ивановых сгорел дом площадью 28,7 квадратных метра. Для них построили дом площадью 60 квадратных метров. «В новом доме две отдельные комнаты, есть место для просторной столовой-гостиной. Здесь же предусмотрен санузел, которого раньше у нас не было», – поделилась Александра Иванова.

Дома возводились в нескольких вариантах, чтобы у людей была возможность выбрать для себя оптимальный вариант. «Все строительные и отделочные материалы – самые современные, экологичные, безопасные. Дома – капитальные (цельный фундамент, стены из шлакоблока и утеплителя, четырехскатные крыши), полностью благоустроенные: подведены вода, в том числе горячая, газ, электричество, есть центральное отопление. Практически всех этих удобств у жителей раньше не было, только электричество и, у некоторых, была подведена вода», - отметил Алексей Текслер. Все дома уже переданы и приняты владельцами.

Кто пожелал приобрести уже готовое жилье взамен утраченного, получили выплаты на его покупку – это собственники 42 домов.

Так, Людмила Плетенкова вместе с мамой из Джабыка подобрала подходящий вариант в родном поселении. «Дом новый, просторный, двухэтажный, со всеми удобствами. И что еще хорошо – находится практически рядом, так что привыкать к новому месту не придется», – поделилась Людмила Михайловна. Договор купли-продажи уже прошел регистрацию в Росреестре, и положенная Плетенковым компенсация из областного бюджета перечислена на счет продавца недвижимости. Женщины уже живут в новом доме.

Еще два человека решили восстанавливать дома самостоятельно: на их банковские счета также переведены бюджетные средства для строительства.

При расчете размера единовременной социальной выплаты на строительство или покупку жилья учитывался показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. На текущий момент в Челябинской области он составляет 34 тысячи 690 рублей.

Тем, у кого сгоревшее жилье не было единственным, и владельцам сгоревших садовых домов также предлагалось на выбор: строиться либо покупать готовое. В этом случае компенсация предоставлялась «метр в метр» – из расчета 34 тысячи 690 рублей за каждый квадрат недвижимости.

Всего в областном бюджете для обеспечения граждан жилыми помещениями взамен утраченных были предусмотрены средства в размере 131 миллиона 251 тысяч 600 рублей. Израсходовано 129,5 миллиона рублей. На выделенные средства возведено 25 домов, выплачена компенсация на оплату приобретенного жилья для 42 пострадавших. Переведены средства на счета двух граждан, открытые в кредитных организациях для самостоятельного строительства жилого дома (строительство завершено).

Один собственник отказался от получения выплаты - имеет иное жилое помещение.

В судебном порядке было установлено право собственности на 17 утраченных домов, из них четыре дома, площадь которых была неизвестна.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Кроме того, по поручению Владимира Путина, гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, оказана необходимая материальная помощь.

В самые первые дни после пожара жителям поселков Джабык и Запасное выплачено пособие по 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Выплату получили одна тысяча 717 человек.

Также оперативно была выплачена материальная помощь в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества. Средства предоставлялись на приобретение предметов первой необходимости тем. Так, 38 пострадавших получили по 50 тысяч рублей (на эти цели направлено один миллион 900 тысяч рублей). Еще 147 гражданам выплачено по 100 тысяч рублей (направлено 14 миллионов 700 тысяч рублей). Супруге погибшего выплачено 500 тысяч рублей.

Губернатором Алексеем Текслером было принято решение о предоставлении дополнительной социальной поддержки семьям с детьми, чье имущество утрачено в связи с чрезвычайной ситуацией:

Семьям с детьми от шести до 18 лет включительно выплатили по 1500 рублей на каждого школьника и несовершеннолетнего студента. Помощь оказана 19 семьям на 32 детей. На эти цели направлено 48 тысяч рублей.

Еще 19 семей с детьми школьного возраста получили единовременную целевую выплату по 50 тысяч рублей для приобретения оргтехники для обучения школьников. На эти цели израсходовано 950 тысяч рублей.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Напомним, из-за пожара в Нагайбакском районе смена в летнем лагере «Роднички» для детей завершилась досрочно, восьмого июля 118 детей и 22 сотрудника были эвакуированы. России Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для тех детей, которым не удалось полноценно оздоровиться в «Родничках». В июле 102 ребенка отдохнули на Черном море - в детском центре «Смена» в Анапе и в международном детском центре «Артек» в Крыму.

ДОРОГА

Жители пострадавших поселков в Карталинском районе получат и новую асфальтобетонную дорогу. До посёлка Джабык никогда не было асфальтовой дороги, только щебёночная. По ней и шла эвакуация людей из зоны лесных пожаров. Губернатор Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой сделать дорогу от поселка Джабык до села Париж в Челябинской области полноценной, асфальтобетонной.

По поручению главы государства правительство РФ рассмотрело этот вопрос и одобрило выделение в 2021 году Росавтодору из резервного фонда дополнительных средств на строительство автодороги асфальтовой дороги «Париж - Джабык». На строительство участка протяженностью 18,9 километра было выделено 480 миллионов рублей, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

Контракт на капитальный ремонт дороги «Фершампенуаз - Париж – железнодорожная станция Джабык» заключен 10 ноября 2021 года. В соответствии с распоряжением правительства России в этом году должно быть обеспечено 70 процентов технической готовности объекта.

Как сообщает минндортранса, на сегодня уже выполнено 50%: устройство земляного полотна, устройство основания и нижнего слоя покрытия дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На каждом этапе проводится лабораторный и строительный контроль.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В Джабыке была еще одна проблема – в поселке отсутствует современная инфраструктура для занятия спортом. Губернатором Алексеем Текслером принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в населенном пункте.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

В результате ландшафтного пожара было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров погибли. Было поручено заняться восстановлением леса.

В октябре жители пострадавших поселков Джабык и Запасное, отдохнувшие на море школьники, а также те, кто помогал бороться с огненной стихией, представители лесничества, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» приняли участие в восстановлении Джабык-Карагайского бора в Карталинском районе. На территории самого пострадавшего участка памятника природы высажено 66 тысяч сосен.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Карталинский район
Джабык
Владимир Путин
ландшафтные пожары
лесные пожары
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Прием платежей через электронные кошельки

03.12.2021 21:54

Наталья Котова и Ирина Текслер открыли в Челябинске знаковый спортобъект

03.12.2021 19:11

ЦИК предложила кандидатуру Голицына на должность председателя Челябинского облизбиркома

03.12.2021 18:19

Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе

03.12.2021 17:34

В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр

03.12.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.12.2021 17:12

Первые выходные в Челябинской области без мороза, со снегом и ветром

03.12.2021 17:01

Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске

03.12.2021 16:59

Челябинский облсуд приговорил мать-детоубийцу к 14 годам лишения свободы

03.12.2021 16:49

В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга

03.12.2021 16:33

В субботу православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

03.12.2021 16:30

Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске обзавелась новыми элементами, но убирают ее плохо

03.12.2021 16:28

Сертификаты переболевших ковидом переоформят на год

03.12.2021 14:15

Мандат депутата ЗСО перешел от Владимира Мякуша к ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву

03.12.2021 14:13

В Челябинске в ноябре демонтировали почти 70 незаконных ларьков, гаражей и стоянок

03.12.2021 14:12

До свидания, Ленин: В Миассе власти убрали с площади Труда памятник вождю мирового пролетариата

03.12.2021 14:02

В Челябинске можно будет оценить процент вакцинированных по подсветке на телебашне

03.12.2021 13:10

На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений

03.12.2021 13:04

Челябинцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в двух лабораториях

03.12.2021 12:45

Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида

03.12.2021 12:28

«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона

03.12.2021 11:41

СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей

03.12.2021 11:25

Колонийские мастерицы из Челябинска прошли в финал Всероссийских Дельфийских игр

03.12.2021 11:22

В Челябинской области – новый антирекорд смертности от ковида за сутки

03.12.2021 11:06

Кто может получить медотвод от вакцинации против ковида

03.12.2021 10:31

Германия проводила Ангелу Меркель с поста канцлера

03.12.2021 10:24

В детский сад без очереди: челябинская мэрия поставила недетские цели

03.12.2021 10:24

В понедельник состоится акция «Корпоративное донорство» в Металлургическом районе

03.12.2021 10:22

Российская компания «Омикрон» подала иск к ВОЗ

03.12.2021 10:19

Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов

03.12.2021 10:17

В Магнитогорске определят лучших журналистов

03.12.2021 10:10

В Челябинске рядом с Алым полем перевернулось такси

03.12.2021 10:09

В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня

03.12.2021 09:48

Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке

03.12.2021 09:36

В Челябинске состоятся «Необыкновенные Елки»

03.12.2021 09:17

Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам

02.12.2021 22:33

Бывший замглавы Магнитогорска арестован на два месяца

02.12.2021 20:10

Школы Снежинска отправлены на дистант со 2 декабря, Озерска – с 4 декабря

02.12.2021 18:22

В пятницу в Челябинской области местами снег, рост давления

02.12.2021 17:29

Анонсы событий и мероприятий на третье декабря

02.12.2021 16:54

Поехали: ремонт трамвайного переезда на пересечении Овчинникова и Разина в Челябинске завершен

02.12.2021 16:40

Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте

02.12.2021 16:32

В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов

02.12.2021 16:27

Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда

02.12.2021 16:21

Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс

02.12.2021 16:18

В Челябинской области резко выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

02.12.2021 16:05

В Челябинской области завершился второй этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный гигантский слалом и параллельный слалом

02.12.2021 16:02

Ай да мастерицы! В женской колонии Челябинска выбрали самые вкусные, пышные и красивые оладьи

02.12.2021 15:46

Двое щенков из Коркино срочно ищут дом, иначе им могут причинить зло

02.12.2021 15:44

В Магнитогорске утвержден бюджет «с плюсом»

02.12.2021 15:32

Южноуральцам предлагают совершить предновогоднее чудо

02.12.2021 15:16

В Челябинской области повысили размер пособия при рождении ребенка

02.12.2021 14:11

Пока студентов Челябинской области не будут принуждать привиться от ковида

02.12.2021 13:12

Полиция: Жительницу Челябинска не похищали

02.12.2021 13:05

Минприроды предложило строить дома из вторсырья

02.12.2021 13:04

В России утвердили новые правила выдачи медсправок: законопослушным водителям можно выдохнуть

02.12.2021 13:03

В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря