Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера

В Челябинской области поселок Джабык Карталинского района и село Париж Нагайбакского района соединит новая асфальтовая дорога. На ее строительство по просьбе губернатора Алексея Текслера будут выделены федеральные средства.

Эти два населенных пункта всегда связывала только грунтовая дорога. Жители Джабыка, пострадавшие в июле 2021 года от ландшафтных пожаров, попросили губернатор Алексей Текслера построить асфальтированную дорогу от поселка Джабык до села Париж

Этот вопрос глава региона поднял во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, приезжавшим в область шестого августа 2021 года, чтобы оценить ситуация в пострадавших от огня районах и принимаемых властями мерах по ликвидации последствий пожара и помощи жителям. Алексей Текслер обратился к главе государства с просьбой оказать поддержку в строительстве дороги к поселку Джабык.

По поручению Владимира Путина правительство РФ рассмотрело этот вопрос и одобрило выделение в 2021 году Росавтодору из резервного фонда дополнительных средств на строительство автодороги асфальтовой дороги «Париж - Джабык».

Правительство РФ одобрило выделение 480 миллионов рублей на строительство участка Париж – Джабык протяженностью 18,9 километра, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

«В настоящее время формируется пакет официальной документации для проведения процедуры торгов», - отметил глава регионального миндортранса Алексей Нечаев. По его словам, строительство дороги планируется начать в ближайшее время. «Основной объем работ планируется выполнить до конца 2021 года. Несмотря на жесткие временные рамки, работы будут выполнены в срок и качественно», – заверил министр.

ФОТО: телеграм-канал RIA_Kremlinpool