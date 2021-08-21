21.08.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида
21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
21.08.2021
«Уралкуз» отметил День физкультурника
20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
17.08.2021
Врио губернаторов смогут привлечь к ответственности за коррупцию
12.08.2021
Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться
10.08.2021
В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021