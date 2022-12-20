Впервые за 30 лет: в Челябинской области актуализировали историю края для школ

Историю Челябинской области актуализировали в новом пособии для школ ведущие историки региона. Это учебное пособие создано под эгидой Исторического общества России и создано после профессиональных дискуссий краеведов и педагогов. Называется оно «История родного края. Челябинская область (Южный Урал). Концепция преподавания и региональный историко-культурный стандарт».

«Впервые за 30 лет обобщен опыт преподавания истории и обществознания в школах. Пособие будет хорошим подспорьем для педагогов, ибо подобной методической литературы нет. В нем мы опираемся на фундамент архивных документов: одно из требований программы – учить детей работать с документальным материалом. История Южного Урала вписана в историю страны. Идеологическая составляющая издания – патриотизм», - рассказал один из инициаторов пособия председатель ассоциации учителей истории и обществознания Вячеслав Кузнецов.

Инициативу краеведов и ассоциации учителей истории и обществознания поддержал Государственный исторический архив Челябинской области, часть глав написаны его сотрудниками Галиной Кибиткиной и Николаем Антипиным.

Среди авторов книги известные историки и педагоги Челябинской области: Е.Ю. Захарова, В.А. Зорин, В.М. Кузнецов, А.А. Милюкова, П.Ф. Назыров, Д.И. Никитин, И.А. Новиков, А.В. Ражев, М.С. Салмина, В.В. Ситдиков.

«Учебное пособие «История родного края. Челябинская область (Южный Урал). Концепция преподавания и региональный историко-культурный стандарт» – это пилотный проект для всех регионов России. В нем дана научная характеристика основных этапов социально-экономического, политического и культурного развития Южного Урала от древности до современности, представлено ядро содержания образования, перечни ключевых понятий и терминов, исторических персоналий и источников», - рассказали в государственном архиве региона.

В свободном доступе учебное пособие по истории родного края размещено в РИНЦ.