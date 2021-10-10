10.10.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей
09.10.2021
Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли в Армении
08.10.2021
Стартовало новое реалити-шоу «Путь в RCС»
08.10.2021
Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
08.10.2021
Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
08.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Малыши тоже болеют ковидом, порой тяжело
Врачи Челябинска спасли новорожденного с ковидной пневмонией
10.10.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей
08.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области число классов, закрытых на карантин по ковиду, выросло до 30
07.10.2021
В Снежинске вводят обязательную вакцинацию от ковида
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021