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В кафедральном соборе прошло всенощное бдение, посвященное святым Южного Урала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли в Армении
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08.10.2021

Стартовало новое реалити-шоу «Путь в RCС»
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08.10.2021

Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
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08.10.2021

Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
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08.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
коронавирус
ОКБ №2
Общество
10.10.2021 00:46

Малыши тоже болеют ковидом, порой тяжело

Врачи Челябинска спасли новорожденного с ковидной пневмонией

Специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей областной клинической больницы №2 Челябинска спасли ребенка с тяжелейшей ковидной пневмонией.

Миша Смирнов в возрасте всего один месяц тяжело заболел коронавирусной инфекцией. У малыша была дыхательная недостаточность, остановки дыхания, полисегментарная пневмония, генерализованная воспалительная реакция.

Новорожденный лечился в двух больницах, но положительной динамики добиться не удалось. Результаты анализов показали ковидную пневмонию. И тогда его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2

«Иногда казалось, что надежды нет. Шесть тестов ПЦР были положительными. Заведующий отделением Андрей Киосов, врачи и медсестры отделения в буквальном смысле выхаживали малыша, круглосуточно не отходили от Миши. День, когда грамотная комплексная терапия начала давать первые положительные результаты, коллектив ОПННД воспринял как маленькую победу», - рассказали в больнице.

На днях Мишу Смирнова выписали домой. «Мы очень рады, что выписываем ребенка в хорошем состоянии. Конечно, еще понадобится реабилитация, надлежащий уход, - отметил Андрей Киосов. - История маленького Миши еще раз показывает: дети болеют коронавирусной инфекцией и порой очень тяжело. Мы счастливы, что нам удалось справиться».

Пока детей (и маленьких, и больших, вплоть до 18 лет) не прививают от коронавирусной инфекции. Еще не зарегистрирована вакцина для них. Поэтому единственная возможность защитить детей – привиться их родителям, отметил завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей. Врачи дали юным родителям малыша все необходимые рекомендации.

А родители в свою очередь искренне благодарили врачей за спасение их новорожденного сына.

коронавирус
ОКБ №2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В канун праздника святых Челябинской митрополии, девятого октября, в Свято-Симеоновском кафедраль
09.10.2021

В кафедральном соборе прошло всенощное бдение, посвященное святым Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных к
08.10.2021

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем умерло 17 человек, еще 16 человек нахо
08.10.2021

Эксперт: Новые жертвы суррогатного алкоголя подталкивают рынок к реформе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на территории шести городов продлены неблагоприятные метеорологические усло
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08.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.10.2021 10:36

«Призрак горы Французской» приглашает южноуральцев на открытие «Рудника холмистого»

06.10.2021 10:33

Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке

06.10.2021 10:14

В четырех гороха Челябинской области установился режим «черного неба»

05.10.2021 17:56

Среда в Челябинской области будет теплой и без осадков

05.10.2021 17:49

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября

05.10.2021 17:10

Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани

05.10.2021 16:57

В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»

05.10.2021 16:42

Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии

05.10.2021 16:35

В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло

05.10.2021 16:19

Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве