Врачи Челябинска спасли новорожденного с ковидной пневмонией

Специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей областной клинической больницы №2 Челябинска спасли ребенка с тяжелейшей ковидной пневмонией.

Миша Смирнов в возрасте всего один месяц тяжело заболел коронавирусной инфекцией. У малыша была дыхательная недостаточность, остановки дыхания, полисегментарная пневмония, генерализованная воспалительная реакция.

Новорожденный лечился в двух больницах, но положительной динамики добиться не удалось. Результаты анализов показали ковидную пневмонию. И тогда его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2

«Иногда казалось, что надежды нет. Шесть тестов ПЦР были положительными. Заведующий отделением Андрей Киосов, врачи и медсестры отделения в буквальном смысле выхаживали малыша, круглосуточно не отходили от Миши. День, когда грамотная комплексная терапия начала давать первые положительные результаты, коллектив ОПННД воспринял как маленькую победу», - рассказали в больнице.

На днях Мишу Смирнова выписали домой. «Мы очень рады, что выписываем ребенка в хорошем состоянии. Конечно, еще понадобится реабилитация, надлежащий уход, - отметил Андрей Киосов. - История маленького Миши еще раз показывает: дети болеют коронавирусной инфекцией и порой очень тяжело. Мы счастливы, что нам удалось справиться».

Пока детей (и маленьких, и больших, вплоть до 18 лет) не прививают от коронавирусной инфекции. Еще не зарегистрирована вакцина для них. Поэтому единственная возможность защитить детей – привиться их родителям, отметил завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей. Врачи дали юным родителям малыша все необходимые рекомендации.

А родители в свою очередь искренне благодарили врачей за спасение их новорожденного сына.