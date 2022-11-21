Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области

Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин, который вместе со своими бойцами отважно защищает Донецкую Народную республику на передовой, стал сопредседателем штаба Общероссийского Народного фронта Челябинской области.

В сопредседатели штаба регионального отделения ОНФ АНГЕЛа (такой у Юрия Гагарина позывной), спасающего детей - их уже сотни - в горячих точках Донбасса, выбрали единогласно – его кандидатуру поддержали все участники отчетно-выборной конференции Народного фронта в Челябинской области (конференция местных представителей президентского движения состоялась 18 ноября).

Отметим, в этом году Народный фронт создал масштабный проект «Все для победы!». Помощь Донбассу сплотила неравнодушных граждан всей страны. За семь месяцев работы проекта региональное отделение ОНФ отправило свыше ста тонн гуманитарного груза бойцам (на передовую) и мирному населению республик.

«Посылки военным собирают как неравнодушные жители, так и коммерческие организации, предприятия и производители. Южноуральским бойцам регулярно направляются квадрокоптеры, тепловизоры, рации, бронежилеты, амуниция, продукты питания, медицина, хозяйственные принадлежности и много другое, необходимое для успешного проведения специальной военной операции. Регулярную поддержку получает батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия Гагарина», - рассказали в Народном фронте в Челябинской области.

В региональном отделении ОНФ напомнили, что в марте текущего года, вскоре после начала СВО, челябинец Юрий Гагарин отправился добровольцем на фронт. За время службы на Донбассе АНГЕЛ спас 367 детей, а также он и его подразделение помогали пострадавшему от действий ВСУ населению восстанавливать разрушенные дома. Постановлением главы ДНР Юрий Гагарин представлен к ордену Мужества.

Сейчас челябинский АНГЕЛ командует батальоном, в составе которого служат бойцы из Челябинской области. С начала СВО региональное отделение Народного фронта практически в ежедневном режиме взаимодействует с командиром, собирая и поставляя регулярную гуманитарную помощь «Апостолу».

«По линии Народного фронта батальон под командованием Гагарина проводил гуманитарные миссии: эвакуация детей и жителей с линии боевого соприкосновения, освобождение заложников с территории 7-й городской больницы города Мариуполя, организация и выдача гуманитарной помощи бойцам на передовой, местным жителям Мариуполя, Новоазовска, Ясиноватой. В наших планах – усиление деятельности по проекту «Все для победы!», поэтому принято решение ввести Юрия Гагарина в состав сопредседателей регионального штаба Народного фронта», – отметил руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

После голосования Юрий Гагарин взял слово, заявив, что благодаря Народному фронту и его присутствию в Донбассе с гуманитарной миссией военнослужащие чувствуют колоссальную поддержку и ответственность.

«Общероссийский народный фронт с первых дней СВО начал активно действовать на территории Донбасса. На сегодняшний день данная организация является основополагающей в плане контроля над тем, что там происходит, с точки зрения поставок гуманитарной помощи, в том числе – адресной. Самое главное, что наш Народный фронт имеет обратную связь: кто получил этот груз, куда он доставлен. Все очень прозрачно. Мы держим оборону и двигаемся вперед благодаря опять же работе Народного фронта, потому что он действует и заставляет ответственных лиц (чиновников) действовать в интересах российских военнослужащих», — сказал Юрий Гагарин.

Напомним, на днях комбат встречался с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На встрече АНГЕЛа и главы региона обсуждалась помощь подшефным городам Южного Урала на Донбассе – таковыми являются Ясиноватая и Волноваха.