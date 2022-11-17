Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять

Юрий Гагарин, челябинский АНГЕЛ, в эти снежные ноябрьские дни находится на родной земле – в столицу Южного Урала командир батальона «Апостол» приехал в краткосрочный отпуск.

В своем очень маленьком отпуске комбат нашел – спасибо ему – время, чтобы по нашей просьбе заглянуть в редакцию агентства «Урал-пресс-информ», где Юрию Гагарину были очень рады. Спросить его – человека, находящегося на передовой практически с самого начала специальной военной операции, отличного командира, спасителя 367-ми детей Донбасса (над 13-летней девочкой Аней, оставшейся без родителей, он оформляет опекунство и, возможно, уже до Нового года перевезет ее вместе со спасенной послушницей из Никольского монастыря Татьяной в Челябинск), - хотелось о многом. Тем более что репутация у Юрия Гагарина безупречная. Ему верят, к нему прислушиваются, для челябинцев АНГЕЛ (такой у нашего Гагарина позывной) - герой, которым гордятся земляки и под надежное крыло которого стремятся попасть бойцы из числа добровольцев и мобилизованных.

Время сейчас непростое, а точнее - очень сложное, люди переживают за своих близких, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, задаются вопросом, когда же закончится весь этот ужас и почему происходят определенные события, в чем-то не доверяют, где-то сомневаются, пытаются найти точку опоры и, объединяясь, всем миром собирают гуманитарную помощь для солдат и жителей Донбасса – маленьких и взрослых, пытаясь издалека обогреть, поддержать бойцов и своих страдающих сограждан из недавно вошедших в состав Российской Федерации регионов. Кому, как не Юрию Гагарину, обратиться к землякам с ободряющими словами о том, что русский солдат стоит и стоять будет. До победного. Как это было всегда.

О ВЕРЕ В РОССИЮ

Челябинский АНГЕЛ уже много месяцев - в самом пекле, однако комбат «Апостола» не растерял оптимизма, сохранил веру в несокрушимость России. Не терять присутствия духа и верить в лучшее он советует и своим землякам:

«Дорогие наши земляки, челябинцы, хочу вам пожелать… нет, посоветовать… не расстраиваться по поводу сдачи Херсона, как называют это событие. Хотя это была никакая не сдача. Вы видите, кто там остался, кто вышел встречать Зеленского?! Это пять процентов населения. Остальные уехали - добровольно, их никто оттуда не увозил. То есть это не наш проигрыш, а их. Потому что люди не захотели жить в стране, которая издевается над своим народом. Хочу вам посоветовать не верить фейкам, дискредитирующим российскую армию, нашу страну. Вы принимаете это за правду, но это НЕ правда. У нас, российских солдат, времени распространять такие же фейки про армию ВСУ нет - мы спокойно занимаемся своей работой. Да, у нас есть некие проблемы, связанные с увеличением территорий, с нехваткой вооруженных сил, - потому что против нас воюет весь мир. И только ваша поддержка, ваша вера в нас помогут нам быстрее закончить свою миссию. Поэтому верьте нам, обычным солдатам, которые находятся на передовой. Да, потери у нас есть, но, уверяю, у противника их гораздо больше, и сегодня он уже готов капитулировать, но сделать это ему не дают хозяева из НАТО.

Не надо ничего бояться, мы на верном пути и точно с него не свернем. Мы не унываем и не собираемся проигрывать. Мы с вами на своей земле, на земле русской. Наши деды и прадеды всегда побеждали, во всех сражениях. Сегодня против нас воюет весь мир, вся Европа, мы одни, одни против всех, и вы должны этим гордиться. Мы стоим и будем стоять.

Все идет, как должно идти, как это установил Господь. Россию никогда не победить. И никто вас, мирных граждан, в обиду не даст, поверьте мне.

И там мы не оккупанты, мы освободители. Пройдет время, и вы поймете, согласитесь, что АНГЕЛ был прав. Поэтому прошу вас верить нам - ваша вера воодушевляет нас - и не поддаваться панике.

Да, кто-то никогда не вернется домой. Но эти люди навсегда будут записаны в книгу памяти, их не забудут. А мы, простые солдаты, продолжим свою работу. Раз мы за нее взялись – сделаем, дороги назад у нас нет.

Мы, может, медленно запрягаем, зато потом быстро едем.

Фашизм не должен распространиться на территории русской земли. И, если мы не встанем против этой серой чумы всей страной, будет еще хлеще, чем в Великую Отечественную войну».

При этом Юрий Гагарин заметил, что нынешнее противостояние уже сейчас более тяжелое, более суровое, чем в сороковые годы прошлого века, - по многим характеристикам. Взять хотя бы используемое сегодня высоколетальное оружие, которое затягивает процесс проведения специальной военной операции.

…Юрий Гагарин прибыл в Мариуполь 12 марта 2022 года и сразу приступил к работе. Вспоминает, что очень быстро понял: как бы для некоторых это ни выглядело со стороны, Россия агрессором не является.

«Если бы мы туда не пришли вовремя, то, что было там, появилось бы уже в Ростове, в Краснодарском крае…. Я видел высокую подготовку для вторжения на территорию РФ, видел подготовленные пусковые столы для пуска ракет малой дальности. Там вовсю монтировались ракетные системы. Я же инженер, и я все это понимаю. Они готовились к тому, чтобы диктовать условия миропорядка. Потом у них была цель - пойти на Новоазовск, оттуда - на Таганрог и отбить границы, которые они себе когда-то нарисовали. То есть отбить Донецкую и Луганскую Народные республики. Вот какой была их идея – через Мариуполь двинуться по прибрежной зоне, занять в Новоазовском районе оборону и разместить там ракеты, чтобы диктовать нам свои условия», - отметил Юрий Гагарин.

В том, что Россия сработала на опережение, командир штурмового батальона «Апостол» уверен на сто процентов.

О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

Скептики спросят, почему же мы ждали восемь лет. Юрий Гагарин ответит, что восемь лет мы верили Минским соглашениям:

«Минские соглашения охватывали территорию между Мариуполем и Новоазовским районом, являли собой некую разделительную полосу на двух территориях, где проходил рубеж обороны противостоящих друг другу сторон - Донецкой Народной республики и Украины. Там постоянно происходили конфликты, постоянно были стычки, перестрелки, периодически украинская сторона обстреливала другую системами артиллерии. И стреляла уже непосредственно по Донецку, разрушая дома, убивая мирное население. Не останавливалась и нарушала Минские соглашения. Когда артобстрелы участились и увеличилось число их жертв, правительство РФ приняло решение помочь ДНР вернуться на старые границы, которые были до Минских соглашений. В процессе СВО выяснилось, что войска ВСУ создали в Мариуполе укрепрайоны, которые готовили конкретно нацистов. Мы это видели… Девочек с вырезанными фашистскими крестами… Мы были в разрушенных домах, рядом с «Азовсталью». Там не наша артиллерия работала, а их. Их минометы убивали их же людей. Обвинения в том, что мы там просто так появились, чтобы забрать территорию, - это неправда, чушь. Я реально вам говорю, как есть».

О ВАЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН

… Бойцы стоят и будут стоять, как сказал Гагарин. Стоять будут – на передовой, глядя вперед. А позади, за спинами наших храбрых, самоотверженных солдат, будем мы, земляки, - их тыл. И быть этот тыл должен крепким и надежным, как самая прочная броня самого непобедимого танка. Броня российского народа, которая способна сделать его неуязвимым для всего мира, - единство и вера. И помощь российского народа, которая идет на передовую, на Донбасс со всех уголков страны, дорогого стоит. Это гораздо больше, чем комфорт, тепло, безопасность, сытость. Это связь тысяч, миллионов людей друг с другом, воспоминания о доме, где любят и ждут, о мирной жизни, это согревающие душу мысли о незнакомых людях, которые, думая о дорогих солдатах, вяжут носки, собирают теплое белье, посылают на фронт, может быть, последнюю банку сгущенки из запасов «на черный день».

Поддержка россиян для каждого солдата на передовой очень важна. Получая помощь, бойцы искренне, до глубины души благодарны. При этом Юрий Гагарин отметил, что, увы, далеко не всегда получается показать, рассказать, что помощь пришла, нашла своих адресатов. Челябинский АНГЕЛ просит не обижаться на это.

Причины молчания объективные - все же зона проведения СВО (включать телефоны – опасно для жизни), да и времени подчас катастрофически не хватает: пришла помощь, нужно срочно ее раздать, развезти. При этом, по словам Юрия Гагарина, те, кто ее получил, испытывают потребность установить обратную связь, найти людей, кто эту помощь отправил.

Помогают все. Волонтеры, добровольцы (такие, как челябинец Олег Мигаль, друг Юрия Гагарина, вместе с ним побывавший в гостях у «Урал-пресс-информа»), политические партии, общественные организации.

«Наша страна сегодня сплотилась, она раз за разом собирает и везет на Донбасс гуманитарный груз. Воду, муку, сахар, одежду, обувь, детские вещи, детское питание… Все, что необходимо. Общероссийский Народный фронт сегодня уже даже организовал поставку военного имущества – обмундирования, снаряжения, оборудования, оружия. ОНФ сегодня приобретает то, чего не хватает на передовой по причине масштабности СВО», - отметил Юрий Гагарин.

О БОРЬБЕ ДОБРА И ЗЛА

Противостояние России и, по сути, всего мира (немалой его части), почему-то забывшего преступления нацистов в годы Второй мировой, суровое, жестокое.

«Я бы называл происходящее спецоперацией, пока не закончился Мариуполь. Дальше уже начинается полномасштабная война. Альянс НАТО пригнал туда наемников. На самом деле это кадровые части. Мы можем отличать, кто есть кто. Там находятся люди, уволившиеся из армии США и армий других стран, хорошо подготовленные, высокомотивированные, переодетые в форму частных военных компаний. И они воюют с нами по законам полномасштабной войны, используя высоколетальное оружие, запрещенное всяческими Конвенциями. «Лепестки», мины, реактивная артиллерия, которая поражает цель одним снарядом в радиусе 500 метров, – все это полномасштабная война. Не с нашей стороны, а со стороны НАТО. И тут возникает вопрос. Если эти люди применяют к нам такое оружие, мы что, должны сидеть и смотреть, как нас, наших граждан расстреливают в упор?! Мы никогда не планировали дойти до Киева. Не было у нас даже планов заходить за Днепр. Удары наносились нами с целью откинуть артиллерию противника на расстояние, с которого он не смог бы обстреливать территории Донбасса. Но войска НАТО начали поставлять высоколетальное вооружение. Я всем говорю, что Украина – это площадка для реализации амбициозных планов НАТО. У них сейчас заработает промышленность, будет развиваться военная индустрия. Они испытывают на нас новые виды оружия. Я тому свидетель. Например, высокоточные винтовки, стреляющие на четыре километра, из которых даже школьник может попасть в цель, пробивающие броню БМП на излете. Где это было видано? Не надо никаких противотанковых снарядов, достаточно такого выстрела, и все, нет экипажа. И поэтому гуманитарная помощь очень важна: мы были не готовы к тому, что она нам понадобится. Мы думали, что заберем территории Донбасса – для самого Донбасса, не для себя. Изначально у нас не было планов объявлять референдумы, а были лишь планы освободить ДНР и ЛНР, дав им возможность жить как самостоятельные государства, так, как они хотели. Но потом произошло то, что мы с вами наблюдаем. Если бы Донбасс, Херсонская и Запорожская области не вошли в состав РФ, у НАТО было бы больше прав на них. Но теперь они - Россия, и мы вправе отстаивать теперь уже свою территорию», - подчеркнул Юрий Гагарин.

ОБ УЧАСТИИ В СВО ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Под началом АНГЕЛа служат добровольцы из разных регионов России, в том числе из Челябинска, основная масса бойцов «Апостола» (95 процентов) – жители ДНР. Некоторые из солдат Гагарина, которые сегодня выполняют задачи в составе штурмового батальона, пришли в его подразделение, не имея опыта боевых действий. Прошли обучение, приобрели необходимые навыки и встали в строй.

В бой вместе с другими «апостолами» ходил и челябинский депутат Госдумы РФ Олег Голиков, которого в батальоне обучили всему необходимому, в том числе управлять БМП, стрелять из разных видов оружия. Законотворец из южноуральской столицы оказался способным и смелым учеником, в бою показал себя хорошо (на передовую захотел сам и не сплоховал). В числе участников СВО есть и другие депутаты из Госдумы, пришедшие сюда добровольно. Они, как говорит комбат, своим примером показали солдатам, что такое воля и патриотизм в этой войне.

Эти депутаты не побоялись, что кто-то сегодня будет их осуждать или шутить над их решением. И, по словам Юрия Гагарина, появились там, на передовой, как раз тогда, когда бойцы считали, что они ничем не помогают.

На сегодняшний день депутаты решают много проблем, которые увидели сами, находясь на передовой. Гагарин считает, что, конечно, лучше было бы, чтобы депутаты возглавили, возродив, институт политруков, который сегодня, по сути, утрачен в войсках. По его мнению, не дело депутату Госдумы участвовать в штурме. Юрий Гагарин убежден, что депутаты сегодня способны организовывать штурмы и вести политработу на передовой. Вот, например, Олег Голиков в ДНР не только воевал, но и занимался социальной работой.

Сейчас депутатам отведена особая миссия после обучения, и эта миссия, по словам комбата, сыграет решающую роль в изменении ситуации (АНГЕЛ сказал, что они сами расскажут о своей службе, а пока это пока является секретом). При этом Юрий Гагарин подчеркнул, что миссия депутатов очень важна для передовых частей - без них Россия не сможет уменьшить потери личного состава.

«Скоро, через несколько дней, наши депутаты закончат обучение и приступят к боевым задачам», - рассказал комбат.

О МОБИЛИЗАЦИИ

Дисциплина в батальоне «Апостол» - жесткая, что, по убеждению Юрия Гагарина, является необходимым условием для четкого выполнения поставленных задач. Без строгого соблюдения армейской дисциплины невозможна победа.

Без строгой субординации, единоначалия (в Вооруженных силах это основополагающий принцип руководства), заявил Гагарин, не может быть эффективной подготовка к отправке в зону СВО мобилизованных мужчин. У челябинского АНГЕЛа свое, четкое видение процесса обучения бойцов. Учить солдат должны командиры с передовой, с боевым опытом. Приехал командир на полигон, провел боевое слаживание и забрал группу ребят с собой, и они все вместе служат. Причем разъединять бойцов, вместе проходивших слаживание, категорически нельзя – за время обучения они узнают друг друга, начинают друг другу доверять, учатся действовать командой.

В реальности мобилизация другая. Тех, кто вместе проходил боевое слаживание, разбирают по разным частям. И пока бойцы едут до места, у них может быть 15 разных командиров, что совершенно неправильно. При такой ситуации, когда и команды нет, и командиры у мобилизованных меняются, боевое слаживание нужно проводить повторно – уже в зоне СВО, на территории Донбасса, и только после этого передавать солдат в часть. По-другому никак, уверен Гагарин.

«Мы, военнослужащие с передовой, считаем, что надо делать именно так. Что такое боевое слаживание? Это когда солдат знает солдата, всех командиров, знает, на кого может положиться. У меня как происходит? У меня есть отделение - взвод - рота. Мы постоянно на полигоне. У меня появились пять бойцов новых - назад, на учебу. НАЗАД! Никто не пойдет в бой, пока друг друга не узнает. Неграмотно организованный процесс слаживания может иметь печальные последствия. После слаживания людей нельзя разъединять!» - заявил Юрий Гагарин (челябинцы, несущие службу в «Апостоле», находятся в одном отделении, все вместе).

О ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Символично, что подразделение, командует которым челябинец, защищает Ясиноватую – этот город в ДНР, как и Волноваха, курирует Челябинская область, взявшая над обеими территориями шефство. Юрий Гагарин хорошо знает ситуацию изнутри. Каждый день он общается с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко, каждый день комбат на связи с Иваном Скибой (житель города Коркино, в недавнем времени депутат горсовета, является советником мэра Ясиноватой и внештатным замполитом батальона «Апостол» по военно-социальным вопросам, решая в том числе вопросы оказания социальной помощи семьям погибших).

«У Ивана автомобиль, охрана, мы его вооружили. Он молодец, боевой, деятельный. Работает в полный рост, выявляет проблемные объекты, смотрит, где нужно что-то починить, подлатать. Когда чего-то не хватает, приходит к нам в батальон, мы даем ему бойцов для разгрузки гумконвоя», - рассказал Юрий Гагарин.

По словам комбата, правительство Челябинской области сегодня оказывает большую поддержку в организации сбора и доставки помощи военнослужащим и мирным жителям ДНР.

Глава региона Алексей Текслер, посещавший республику с рабочим визитом, грамотно организовал работу на подшефных территориях. В Донецкой Народной республике его уважают, благодарны губернатору за оказываемую поддержку и бойцы «Апостола».

Помощь подшефным городам Челябинской области оказывается по потребностям и своевременно, машины с «гуманитаркой» уходят с Южного Урала практически каждую неделю, «дыр» на территориях Ясиноватой и Волновахи почти нет. Удается поделиться помощью и с другими населенными пунктами Донбасса.

Что касается строительства и ремонта социальных объектов, то здесь Челябинская область тоже серьезно развернулась, работая четко, в соответствии с обязательствами.

Так получилось, что только у Челябинской области подшефными оказались города, живущие под постоянными обстрелами, частота которых сегодня увеличилась. Однако Челябинск Ясиноватую и Волноваху не подвел и продолжает вести восстановительные работы, но, по мнению Юрия Гагарина, пока нецелесообразно и попросту небезопасно продолжать строить что-то новое, необходимо ограничиться жизненно необходимым и вести работы только на объектах жизнеобеспечения.

Как отмечает комбат, челябинский регион сегодня закрывает очень много проблемных вопросов, связанных с детьми, занимается их оздоровлением. Благодаря Челябинской области, больница Ясиноватой сегодня полноценно работает в режиме госпиталя. Подшефный город подготовлен к зимнему периоду, системы электроснабжения и теплоснабжения работают.

Ясиноватая и Волноваха сегодня все еще находятся на линии боевого соприкосновения со всеми вытекающими последствиями: обстрелы, повреждения зданий (в одно из них прилетело на прошлой неделе; благо, был выходной и строители на объекте отсутствовали; еще один мощный прилет ракеты укрофашистов случился вчера, 16 ноября, - огромная воронка образовалась у стен Дворца культуры машиностроителей).

Уже через несколько дней наш героический земляк вернется на передовую, где вместе с верным «Апостолом» челябинский АНГЕЛ снова встанет на защиту Родины, а мы, российские граждане, будем ждать наших храбрых, мужественных воинов домой и верить, что вернутся они целыми и невредимыми. С Победой.