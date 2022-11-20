20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
Текслер встретился с "Ангелом"
17.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
12.04.2022
Челябинск отмечает День космонавтики
29.11.2018
В южноуральском городе Троицке дизайнер перепутал инициалы первого космонавта СССР
22.03.2018
В Челябинской области День космонавтики отметят шесть Ю.А. Гагариных
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022