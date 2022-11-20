Текслер встретился с "Ангелом"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбассе у него звучный, говорящий сам за себя позывной — «Ангел». А за плечами у Юрия и его ребят сотни спасенных жизней.

В СВО Юрий участвует с марта. Отправился по зову сердца. Его батальон «Апостол» неизменно на передовой.

««Ангелу» есть, что рассказать. А для меня очень важно узнать мнение земляка, из первых уст услышать о том, что происходит, чем нужно помочь и поддержать. Поблагодарил Юрия за все, что он делает. Попросил передать привет ребятам на передовой. Но не только. Договорились, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым. В ближайшее время начнём комплектовать груз», - написал Алексей Текслер в своем Tekegram-канале.

Также глава региона отметил, что на встрече с «Ангелом» они обсудили помощь подшефным городам на Донбассе.

«Юрий постоянно бывает в Ясиноватой, говорит, что поддержку Челябинской области там ощущают. Наши строители восстанавливают объекты, вместе с местными жителями поддерживают нормальную жизнь в городе, который каждый день противник пытается стереть с лица земли. Люди это видят и ценят, благодарят. И мы, конечно, будем помогать дальше. Не бросим», - добавил Текслер.

Напомним, в столицу Южного Урала командир батальона «Апостол» приехал в краткосрочный отпуск. В своем очень маленьком отпуске комбат нашел – спасибо ему – время, чтобы по нашей просьбе заглянуть в редакцию агентства «Урал-пресс-информ», где Юрию Гагарину были очень рады.

Большое интервью с «Ангелом» читайте здесь.