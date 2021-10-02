Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере

В Челябинске на территории детской художественной школы искусств открылся новый сквер: юные горожане провели на благоустроенной территории с тропиночной сетью, зелеными зонами и зонами для творчества свой первый пленэр.

Как отмечает управление культуры Челябинска, установленная пергола с прозрачным навесом позволит заниматься живописью при любой погоде.

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«Сквер был реконструирован по проекту инициативного бюджетирования. Концепция благоустройства была разработана сотрудниками ДХШИ с учетом потребностей обучающихся и особенностей образовательного направления. Особое внимание при благоустройстве уделено дополнительному озеленению территории, обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения и созданию благоприятной обстановки для творческого развития учащихся детской художественной школы искусств», - сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Новый сквер станет местом проведения уроков на открытом воздухе – пленэров, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения: только в ходе пленэрной практики юные художники осуществляют активное исследование природы в ее естественном проявлении, подмечая изменения света и цветовых оттенков.

Преподаватели школы уверены, что появление сквера поможет раскрытию художественных способностей учеников и их творческого потенциала.

СПРАВКА

В ходе реализации проекта по созданию сквера рядом с ДХШИ были выполнены следующие виды работ: укладка асфальтового покрытия, создание пешеходной прогулочной зоны, укладка на ней тротуарной плитки, устройство бортового камня, формирование и засев газона, озеленение территории, создание декоративных ландшафтных композиций, установка малых архитектурных форм (скамеек), строительство перголы, высадка деревьев и кустарников.