02.10.2021
Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере
02.10.2021
Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска
02.10.2021
Общественники услышаны: дорожный знак «Дети» рядом с бассейном на Российской в Челябинске теперь видно
02.10.2021
Власти Челябинска решили уменьшить число конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект
02.10.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч
02.10.2021
Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени
Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021