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Все школы Челябинской области вышли с карантина

Общество
Сегодня, 16:38
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области по состоянию на 28 октября ни одна из школ региона не закрыта на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, в начале недели на карантине по ОРВИ были три школы области. Накануне вышла с карантина Целинная школа в Троицком районе, днем ранее - Зингейская школа в Кизильском районе и Сухарышская начальная школа в Увельском районе.

Сокращается и число классов, отправленных на карантин по ОРВИ. Накануне было 48, сегодня - 29.

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией среди школьников остается невысоким. За прошедшие сутки зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее также был подтвержден один случай заражения).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 28 октября в регионе подтверждено 246 случаев ковида у учащихся (за прошедшие сутки – шесть).

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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