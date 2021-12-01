Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась вывести все городские службы на борьбу с гололедом, который сегодня, первого декабря, образовался в областном центре.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для борьбы с последствиями погодных аномалий мобилизованы все имеющиеся силы подрядчиков, управляющих компаний, районных администраций и предприятий.

Противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, а также тротуары. Ведется механическая и ручная очистка как улично-дорожной сети, так и дворовых территорий.

С раннего утра в Челябинске работают 147 единиц техники и 345 рабочих дорожных подрядчиков, а также свыше 700 дворников и 15-ти единиц техники управляющих компаний.